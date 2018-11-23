Honda начала тестирование нового электрокара

О прошлогоднем прототипе напоминают общие пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте и широкоформатная приборная панель в салоне, пишет motor.ru. У хэтчбека теперь пять дверей вместо трех, но ручки все также сделаны заподлицо. Двери на товарной версии открывается по ходу движения, а не против, как это сделано на концептуальном Urban EV.

Особенность прототипа — камеры вместо боковых зеркал. Легально оснащать ими серийные машины пока можно только в Японии. Камеры входят в список опций Lexus ES седьмого поколения, а также доступны для электрического Audi e-tron.

В Сети появились первые фотографии компактного электрокара Honda, продажи которого в Европе начнутся в следующем году. Предсерийный прототип машины, выполненный в стиле концепт-кара Urban EV, сохранит часть дизайнерских решений исходника, а также получит камеры вместо боковых зеркал.

О прошлогоднем прототипе напоминают общие пропорции кузова, круглые фары, лючок зарядного порта на капоте и широкоформатная приборная панель в салоне. У хэтчбека теперь пять дверей вместо трех, но ручки все также сделаны заподлицо. Двери на товарной версии открывается по ходу движения, а не против, как это сделано на концептуальном Urban EV.

Особенность прототипа — камеры вместо боковых зеркал. Легально оснащать ими серийные машины пока можно только в Японии. Камеры входят в список опций Lexus ES седьмого поколения, а также доступны для электрического Audi e-tron.

Представленный в сентябре 2017 года Honda Urban EV построен на новой платформе. Информации о силовой установке электрокара нет. В салоне шоу-кара установили огромную приборную панель и два дополнительных дисплея, на которые транслируется картинка с камер бокового обзора. Urban EV оснащен виртуальным консьержем, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.