Берегитесь! Вы можете остаться без жилья благодаря вашим хорошим знакомым

Юрист советует

Хотя в подобных ситуациях производство по уголовному делу вряд ли будет возбуждено, заявление в полицию подать все-таки надо, так как только так можно установить факт нарушения частного владения. Для суда очень важно доказать, что владение было нарушено.

Затем следует немедленно обратиться в суд с иском, в котором пострадавший требует освободить квартиру от незаконных пользователей. Эта процедура может занять не менее трех месяцев.

В дополнение к доказательству факта нарушения владения требуется указать персональные данные лиц, в отношении которых подано заявление. Может возникнуть проблема в связи с тем, что личные коды самовольных жильцов неизвестны. Суд не может обязать захватчиков немедленно освободить квартиру, если их невозможно идентифицировать. Да, немного странно просить человека, который пришел в гости, назвать свой личный код или предоставить копию удостоверяющего личность документа. Но если вы позволяете ему пожить у вас в течение более длительного времени, стоит поинтересоваться его личными данными.