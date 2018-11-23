Берегитесь! Вы можете остаться без жилья благодаря вашим хорошим знакомым

В сентябре в адвокатское бюро Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае выгнали из ее же дома друзья. Хотя она является собственником квартиры, а знакомые не имеют к недвижимости никакого отношения, полиция ничем не могла помочь пострадавшей. Лишившейся крыши над головой понадобилась помощь юриста, который через суд добился выселения незаконно занимающих квартиру людей.
К владелице квартиры приехали в гости знакомые – мужчина и женщина, которые злоупотребили гостеприимством владелицы и отказались покинуть квартиру, а 1 мая пара самовольно заняла всю квартиру, сменив дверь и замки в то время, когда хозяйка отлучилась в магазин. Собственнице пришлось в течение пяти месяцев ночевать на скамейках, у сердобольных знакомых и в подъездах.
«Представьте себе, что к вам пришли гости, и вы отправились в продуктовый магазин рядом с домом. Возвратившись, вы понимаете, что ваш ключ не подходит к замку, и всё - вы на улице. Именно это случилось с нашей клиенткой, и действительно странно, что полиция не может помочь людям в подобной ситуации, и пострадавшей пришлось ждать судебного решения, а на это пошло время», - говорит юрист Мерике Роозилехт.
Более того, люди, захватившие квартиру, уже сдали одну комнату внаем, то есть они еще и получали доход от незаконно занятой квартиры. «Мы неоднократно обращались в полицию за помощью, но позиция полиции была, мягко говоря, ошеломляющей: они считают, что хозяйка должна попросить своих «гостей» потесниться и предоставить ей возможность проживания в своей же квартире! Однако реальная ситуация заключается в том, что в одной комнате двухкомнатной квартиры живет выгнавшая собственницу пара, а в другой – молодой человек, которому ее сдали незаконные владельцы. Конечно, все произошло против воли собственницы квартиры и без заключения каких-либо договоров», - добавила Роозилехт.
Юрист вместе с клиенткой попытались зайти в квартиру, но только постояли перед закрытой дверью: люди, которые незаконно завладели недвижимостью, просто не пустили их на порог. «Споры, связанные с недвижимостью, приходится разрешать довольно часто, но данная ситуация крайне необычна», - отметила юрист.
Юрист советует
Хотя в подобных ситуациях производство по уголовному делу вряд ли будет возбуждено, заявление в полицию подать все-таки надо, так как только так можно установить факт нарушения частного владения. Для суда очень важно доказать, что владение было нарушено.
Затем следует немедленно обратиться в суд с иском, в котором пострадавший требует освободить квартиру от незаконных пользователей. Эта процедура может занять не менее трех месяцев.
В дополнение к доказательству факта нарушения владения требуется указать персональные данные лиц, в отношении которых подано заявление. Может возникнуть проблема в связи с тем, что личные коды самовольных жильцов неизвестны. Суд не может обязать захватчиков немедленно освободить квартиру, если их невозможно идентифицировать. Да, немного странно просить человека, который пришел в гости, назвать свой личный код или предоставить копию удостоверяющего личность документа. Но если вы позволяете ему пожить у вас в течение более длительного времени, стоит поинтересоваться его личными данными.