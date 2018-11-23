Технологическая война: США призывает союзников отказаться от Huawei

По данным The Wall Street Journal, вашингтонские чиновники встречались с коллегами и главами телекоммуникационных фирм в Германии, Японии и Италии, где устройства Huawei широко используются, и предупредили их о возможных киберопасностях.

Основное беспокойство США доставляют размещенные в странах-союзницах американские военные базы, которые ежедневно используют местные сети (за исключением связи секретного характера). Несколько чиновников сообщили изданию, что между США и Китаем началась технологическая холодная война, где обе стороны хотят доминировать в мире, который становится все более цифровым.

Отношения между Вашингтоном и Пекином становятся все более кислыми во многом благодаря агрессивной внешней политике администрации президента Дональда Трампа, основным проявлением которой в настоящее время является торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира. Одновременно США начали более жестко регулировать инвестиции Китая в технологический сектор.

Однако, по словам чиновников и экспертов по киберзащите, беспокойство относительно влияния Китая на телекоммуникационный сектор возникло значительно раньше прихода трамповской администрации. Ситуацию во многом сделало еще более щекотливым то обстоятельство, что предприятия многих стран стали создавать инфраструктуру следующего поколения 5G, которая делает возможным более быстрый интернет, способствует более быстрому распространению интернета вещей и эксплуатации беспилотных автомобилей. А Huawei является крупнейшим в мире производителем и поставщиком телекоммуникационных устройств с глобальным охватом.

Все больше товаров повседневного потребления (обувь, наручные часы, холодильники и т.п.), а также заводы и автомобили подключены к интернету, и власти США опасаются, что такие тесно связанные с китайским правительством телекоммуникационные предприятия, как Huawei, могут встроить в свои устройства приспособления, позволяющие использовать их для шпионажа, а в случае конфликта – для саботажа. Китайский закон обязывает, например, все предприятия сотрудничать с государственными разведорганами.

В августе использование устройств Huawei и других крупных китайских производителей в телекоммуникационной сфере запретила Австралия, то же самое планирует сделать Великобритания. В Германии некоторые сотрудники министерства иностранных дел и чиновники госбезопасности стали выступать против участия Huawei в госпоставках 5G в Германию. Устройства Huawei полностью блокированы на американском рынке.