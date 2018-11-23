Предприниматели не готовы к новой ИД-карте

Через девять дней у Департамента полиции и погранохраны можно будет ходатайствовать о выдаче ИД-карты нового образца, производителем которой является французская фирма Idemia. Однако предприятия к новшеству не готовы. Сейчас системы привели в порядок только Elisa и Налогово-таможенный департамент. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день с новой ИД-картой можно будет пользоваться только их э-услугами, пишет Postimees.
Для того чтобы обновить свои программы, у предприятий было полгода. Перед Ивановой ночью Департамент государственной инфосистемы провел курсы, на которых объяснили, что у новых ИД-карт изменится. Раздали и вспомогательные инструкции.
«Месяц назад мы поняли, что что-то не так, поскольку отзывов от фирм не поступало. Нам не задавали вопросы, не комментировали, не происходило ничего. Все подозрительно молчали. Тогда мы поняли, что теперь придется спешить, чтобы предприятия успели провести все обновления»,- сказал руководитель сферы eID департамента Маргус Арм.
Ситуация не настолько критическая, как может показаться, но: «В то же время, если за две недели до начала выдачи карт у нас есть лишь две услуги, которыми можно пользоваться при помощи новых карт, то нельзя сказать, что все в порядке».
Сложнее всего с крупными фирмами
В идеале Департамент государственной инфосистемы хотел еще месяц назад продвинуться настолько, чтобы клиенты подтверждали, что их э-услугами с новой ИД-картой можно пользоваться. Внесение необходимых обновлений, по словам Арма, это не бог весть, какой сложности дело, но требует очень много времени.
«В случае предприятий, которые используют ИД-карты для авторизации, обновление должно занять почти сутки. Фирмам, которые используют дигитальную подпись, времени нужно больше. Сложнее всего с крупными корпорациями, например, со шведскими банками»,- объяснил он.
А именно, в крупных банках, по словам Арма, внести изменения не так-то просто, поскольку согласования требуют больше времени: «В маленьких э-магазинах айтишник устанавливает обновления, и карта начинает работать. В крупных фирмах обновления проходят медленнее».
Представители департамента раньше говорили, что поставщики жизненноважных услуг будут готовы вовремя, но это утверждение основывалось на обещаниях предприятий: «Никто не сказал, что они не успеют». В то же время, возникает вопрос, какое предприятие открыто признается, что оно не будет готово в нужное время?
Например, руководитель по связям с общественностью банка SEB Эвелин Аллас сказала, что работа идет: «SEB активно занимается внесением нужных изменений для принятия в использование новых ИД-карт, чтобы в начале декабря новые карты работали в интернет-банке SEB».
И банк Coop еще не завершил процесс обновления. По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью Тийны Тали, для использования новой ИД-карты нужно дополнительное обновление: «Мы активно этим занимаемся, чтобы обеспечить общение и с обладателями новых ИД-карт».
E-kool находится на финальном круге и сейчас систему испытывают. «За это время с E-kool мы явно успеем. Первые испытания уже проведены, поэтому проблем с входом в наши услуги возникнуть не должно», - сказал руководитель E-kool Танель Керес.
E-maksuamet уже сейчас поддерживает авторизацию с новой ИД-картой. «Добавление поддержки новых ИД-карт, прежде всего, означало дополнение в соответствующую услугу авторизации. В текущем режиме продолжается тестирование подуслуг и, если возникает необходимость, проводится уточнение», - сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кая-Лийса Табри.
Департамент берет часть вины на себя
«Мы, конечно, хотели бы начать раньше, чтобы у клиентов осталось достаточно времени для внесения изменений, но опять все было оставлено на последнюю минуту»,- отметил Арм.
Он отметил, что ответственность частично несет и Департамент государственной инфосистемы, поскольку изначально с новой картой предприятия хотели познакомить в апреле, но поступление пробных карт, которыми можно было проверить системы, задержалось. Таким образом, все перенеслось на Иванов день, который традиционной является временем отпусков.
Обычный гражданин не должен беспокоиться. Появится новая карта, новый чип и цветная фотография, и картой можно будет пользоваться, как и прежней», - снимает напряжение Арм. Также проверяются и нежизненноважные поставщики услуг, например, предприятия, которые используют ИД-карты в качестве карты клиента. «Представители Prisma пообещали, что у них система будет работать вовремя», сказал Арм. Важно знать, что если где-то ИД-карта не работает, то дело не в карте, а в предприятии.
У новой ИД-карты есть и возможность осуществления бесконтактных операций, а это значит, что теоретически ее можно использовать без считывателя, например, вместо карты общественного транспорта. Но это по-прежнему музыка будущего.
«Карта, конечно, это позволяет, но сначала мы сосредоточимся на имеющихся услугах, чтобы все они были обеспечены»,- сказал Арм. Кроме того, есть вопрос о безопасности бесконтактного использования.
«Радиоканалы распространяются через воздух, и есть технологии, при помощи которых их можно ловить. Поскольку у ИД-карты слишком много важных данных, а речь идет об обязательном удостоверяющем личность документе, то, прежде всего, нам нужно провести основательный анализ, как бесконтактные услуги использовать безопасно», - объяснил представитель Департамента государственной инфосистемы.
Чем новая ИД-карта отличается от старой?
У новой ИД-карты чип с мощностью NFC, новые элементы защиты и цветная фотография. Кроме ИД-карты, обновятся и карты видов на жительство, дигитальное удостоверение личности и удостоверение личности дипломата.
Если вы забыли или потеряли ПИН-коды, то их будут выдавать только в бюро полиции. Банки больше этого делать не будут. Формат дигитальной подписи изменится на признанный в мире формат ASICE.