Предприниматели не готовы к новой ИД-карте

Для того чтобы обновить свои программы, у предприятий было полгода. Перед Ивановой ночью Департамент государственной инфосистемы провел курсы, на которых объяснили, что у новых ИД-карт изменится. Раздали и вспомогательные инструкции.

«Месяц назад мы поняли, что что-то не так, поскольку отзывов от фирм не поступало. Нам не задавали вопросы, не комментировали, не происходило ничего. Все подозрительно молчали. Тогда мы поняли, что теперь придется спешить, чтобы предприятия успели провести все обновления»,- сказал руководитель сферы eID департамента Маргус Арм.

Ситуация не настолько критическая, как может показаться, но: «В то же время, если за две недели до начала выдачи карт у нас есть лишь две услуги, которыми можно пользоваться при помощи новых карт, то нельзя сказать, что все в порядке».

Сложнее всего с крупными фирмами

В идеале Департамент государственной инфосистемы хотел еще месяц назад продвинуться настолько, чтобы клиенты подтверждали, что их э-услугами с новой ИД-картой можно пользоваться. Внесение необходимых обновлений, по словам Арма, это не бог весть, какой сложности дело, но требует очень много времени.

«В случае предприятий, которые используют ИД-карты для авторизации, обновление должно занять почти сутки. Фирмам, которые используют дигитальную подпись, времени нужно больше. Сложнее всего с крупными корпорациями, например, со шведскими банками»,- объяснил он.

А именно, в крупных банках, по словам Арма, внести изменения не так-то просто, поскольку согласования требуют больше времени: «В маленьких э-магазинах айтишник устанавливает обновления, и карта начинает работать. В крупных фирмах обновления проходят медленнее».

Представители департамента раньше говорили, что поставщики жизненноважных услуг будут готовы вовремя, но это утверждение основывалось на обещаниях предприятий: «Никто не сказал, что они не успеют». В то же время, возникает вопрос, какое предприятие открыто признается, что оно не будет готово в нужное время?

Например, руководитель по связям с общественностью банка SEB Эвелин Аллас сказала, что работа идет: «SEB активно занимается внесением нужных изменений для принятия в использование новых ИД-карт, чтобы в начале декабря новые карты работали в интернет-банке SEB».

И банк Coop еще не завершил процесс обновления. По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью Тийны Тали, для использования новой ИД-карты нужно дополнительное обновление: «Мы активно этим занимаемся, чтобы обеспечить общение и с обладателями новых ИД-карт».

E-kool находится на финальном круге и сейчас систему испытывают. «За это время с E-kool мы явно успеем. Первые испытания уже проведены, поэтому проблем с входом в наши услуги возникнуть не должно», - сказал руководитель E-kool Танель Керес.