Репинский будет платить 2500 евро не имеющему конкретных обязанностей подчиненному

По словам старейшины волости Мартина Репинского, Наумкин будет «заниматься всем», за что будет получать 2500 евро в месяц, пишет Põhjarannik.

Мартин Репинский обосновал данное назначение тем, что «в волостной управе могло бы быть больше разных людей, потому что тогда будет больше разных мнений, так как управа принимает важные решения»

На вопрос оппозиции об обязанностях Наумкина в управе, Репинский сообщил: «У него не будет конкретных задач - будет заниматься всем и отвечать за все».

Сам Наумкин также не смог конкретно назвать спектр своих обязанностей на новой должности.