Застройщики взяли курс на пригородные районы

За последний месяц на рынке новостроек Харьюмаа появилось семь новых проектов многоквартирной застройки, предлагающих в общей сложности 350 квартир. Вместо центра города застройщики взяли курс на городские предместья.
Согласно результатам проводимого Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга новых девелоперских проектов, в последнее время добавились следующие места расположения новых жилых домов: Ласнамяэ (2 проекта); Сауэ, Ярвекюла, Иру, Хааберсти; Пыхья-Таллинн.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на протяжении многих последних лет нынешний октябрь стал одним из тех редких месяцев, когда в центральной части города не прибавилось новых проектов. «Застройщики начали понимать, что в пригородах и на городских окраинах больше клиентуры, и в настоящий момент нет смысла тесниться в Кесклинне, где и без того сравнительно острая конкуренция, а уровень цен многим покупателям не по карману, – отметил он. – Если речь не идет о квартирах по относительно выгодной цене, как, например, в проектах Uus-Holland или Grand Gonsior, то продажа в центре города весьма проблематична».
«Из числа всех свободных новых квартир в Харьюмаа 30% находятся в Кесклинне. И если в Харьюмаа 2 456 новых квартир в общей сложности в 118 проектах застройки, то в Кесклинне всего 36 проектов, при этом остаток новых свободных квартир составляет 746 единиц», – сказал он.