Застройщики взяли курс на пригородные районы

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на протяжении многих последних лет нынешний октябрь стал одним из тех редких месяцев, когда в центральной части города не прибавилось новых проектов. «Застройщики начали понимать, что в пригородах и на городских окраинах больше клиентуры, и в настоящий момент нет смысла тесниться в Кесклинне, где и без того сравнительно острая конкуренция, а уровень цен многим покупателям не по карману, – отметил он. – Если речь не идет о квартирах по относительно выгодной цене, как, например, в проектах Uus-Holland или Grand Gonsior, то продажа в центре города весьма проблематична».