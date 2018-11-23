Клинтон напомнила, что вся американская система с самого начала была ориентирована на то, чтобы противодействовать любой зарождающейся угрозе авторитаризма. Она предположила, что люди могли просто устать от этой демократической модели.

«Они не хотят так много ответственности и свободы. Они хотят, чтобы им говорили, что делать, куда идти и как жить. Не знаю, почему сейчас это стало так привлекательно для людей, но это серьезная угроза нашей свободе и демократическим институтам. Эта тенденция зашла слишком далеко и глубоко, и нам нужно предпринять серьезные усилия, чтобы побороть ее», - говорит Хиллари Клинтон.

Тони Блэр во многом согласен с Клинтон. Он считает, что до тех пор, пока мейнстримовые партии не найдут способ эффективно противостоять популистской риторике, популярность национализма и популизма будет возрастать.

По его мнению, люди хотят лидера, который сможет добиваться своего невзирая на политическое давление.

Маттео Ренци винит в росте популизма и национализма соцсети и новое поколение. По его мнению, именно из соцсетей исходит новая конструкция ненависти.

Конфронтация, так свойственная онлайн-общению, как он считает, постепенно создала климат ненависти.

«Это проблема нового поколения: они обучены ненавидеть и завидовать. Если в прошлом первой реакцией на успешного предпринимателя, журналиста или артиста было почитание, то сейчас первая реакция - сомнение. Мы потеряли чувство уважения», - сожалеет Ренци.

Доверие к конспирологии растет

Guardian рассказывает о популярности конспирологических теория среди британцев. Как показали данные большого международного исследования, проводившегося на протяжении шести лет Кембриджским университетом и компанией YouGov, около 60% жителей страны верят в различные конспирологические теории.

Трое из пяти британцев, как пишет издание, верят как минимум в одну такую теорию.

26% британцев верят в то, что независимо от того, какая партия у власти, на самом деле мир управляется тайными мировыми каббалистами.

44% уверены, что хотя формально и живут при демократическом строе, на самом деле небольшая группа людей все равно управляет страной.

77% опрошенных или вообще не доверяют журналистам или не слишком им доверяют. Практически столько же людей не доверяет государственным чиновникам и руководителям компаний.

Профессор Джон Наутон, один из руководителей исследования Кембриджского университета, сказал изданию, что конспирологические теории являются и, насколько известно, всегда являлись важной частью жизни во многих обществах.

Но большую часть времени они не попадали в зону внимания мейнстримовых медиа, так как люди, которые в такие теории верят, традиционно воспринимаются как не от мира сего.

Игнорирование этих людей стало невозможным после результатов референдума по Брекзиту и выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, отметил ученый.

Читателей Библии и Корана предлагают предупреждать об антисемитизме

Times пишет, что Европейский еврейский конгресс выступил с предложением принять свод правил для противодействия антисемитизму.

Среди прочего в них содержатся рекомендации по новым изданиям Нового Завета и Корана, так как в этих книгах содержатся пассажи, которые можно трактовать как проповедование ненависти к евреям. Предлагается снабжать новые издания комментариями и предупреждениями в соответствующих местах.

Большинство ученых, отмечает издание, считают, что эти места являются свидетельствами противоборства между различными группами в описываемое в книгах время, а не призывами к уничтожению евреев.

По мнению ЕЕК, Новый Завет, Коран и другая христианская и мусульманская литература нуждается при новых публикациях в специальных комментариях и предисловиях, где читателей будут предупреждать об антисемитских высказываниях.

Профессор теологии Оксфордского университета Кристин Джойнес сказала Times, что, несмотря на то, что ей импонирует сама идея, в Библии есть места, где продвигаются гомофобия и сексизм. Так что при чтении Библии необходимо знать исторический контекст и обладать критическим мышлением.

В своем ироничном редакционном комментарии Times добавляет, что если подходить к Библии с точки зрения современной политкорректности, то там есть непринятое теперь описание и других тем.

Ущемленными себя могут почувствовать люди, которые носят ювелирные украшения, имеют татуировки, повторно вступают в брак после развода, сплетничают, работают в воскресенье, имеют добрачный или внебрачный секс, едят морепродукты или бреются.