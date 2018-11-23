ЕС должен закрыть двери для беженцев, если хочет победить популизм
Guardian взяла интервью у трех влиятельных левоцентристских политиков из трех разных стран, пытаясь понять, почему их еще недавно крепкие политические бренды провалились и что происходит с мейнстримовой политикой.
Собеседниками издания были бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента от демократической партии Хилари Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Тони Блэр и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци.
По мнению Клинтон, Европе необходимо изменить свою иммиграционную политику и подать ясный сигнал, что она не может более предоставлять поддержку беженцам. Политик отдала должное щедрости Ангелы Меркель и лидеров ряда других стран ЕС, но отметила, что именно вопросы миграции поджигают фитиль правых националистических настроений во всем мире.
Также Клинтон признала, что для многих людей твердость и идеи правых стали очень привлекательны. «Я не совсем понимаю причину, я думаю, она во многом психологическая. Может быть, в большей степени, чем политическая, - сказала она в интервью газете. - Я имею в виду, что свобода обременительна. Трудно брать ответственность на себя и принимать собственные решения».