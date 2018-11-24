Лопаты скоро опять станут дефицитом!

Каждый год с наступлением первых холодов в магазинах исчезают средства для уборки снега и льда, поэтому стоит запастись ими заранее, еще до наступления зимы.
Руководитель службы благоустройства фирмы Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что с наступлением первой волны холодов и снегопадов в магазинах порой можно не найти даже лопаты для уборки снега, не говоря уже о гранулах или средствах для растапливания льда: «Запаситесь ими заблаговременно, поскольку наши торговые сети работают с некоторым запозданием, и каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: за полдня в магазинах полностью раскупают весь необходимый товар, и следующий крупный заказ может поступить лишь через неделю».
«Если у жильцов нет постоянного договора о выполнении работ по благоустройству с фирмой, занимающейся содержанием домов в порядке, и люди самостоятельно заботятся об уборке снега и наледи, то я советую проверить уже сегодня, все ли необходимые средства подготовлены к приходу зимы, поскольку она, рано или поздно, все равно наступит», – добавил Лимбах.