Лопаты скоро опять станут дефицитом!

Руководитель службы благоустройства фирмы Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что с наступлением первой волны холодов и снегопадов в магазинах порой можно не найти даже лопаты для уборки снега, не говоря уже о гранулах или средствах для растапливания льда: «Запаситесь ими заблаговременно, поскольку наши торговые сети работают с некоторым запозданием, и каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: за полдня в магазинах полностью раскупают весь необходимый товар, и следующий крупный заказ может поступить лишь через неделю».