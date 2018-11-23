Сборная Эстонии завоевала путевку в элитный дивизион и поборется за чемпионат мира

В дивизионе В женская сборная Эстонии по керлингу вышла в финал плей-офф, где сразится за золото домашнего чемпионата Европы.
Выход в финал ЧЕ принес сборной Эстонии не только, как минимум, серебро, и выход в дивизон А, но и возможность принять участие в квалификационном турнире к стартующему в марте чемпионату мира по керлингу.
В полуфинальной встрече с турчанками наша команда захватила инициативу с первых туров и уверенно довела поединок до уверенной победы с счетом 7:3. Теперь сборная Эстонии ожидает своего соперника по финалу, который состоится в ледовом холле "Тондираба" сегодня вечером.
После домашнего ЧЕ у команды начнется подготовка к квалификации ЧМ, в которой примут участие восемь команд, которые оспорят две путевки на чемпионат мира.