Сборная Эстонии завоевала путевку в элитный дивизион и поборется за чемпионат мира

Выход в финал ЧЕ принес сборной Эстонии не только, как минимум, серебро, и выход в дивизон А, но и возможность принять участие в квалификационном турнире к стартующему в марте чемпионату мира по керлингу.

В полуфинальной встрече с турчанками наша команда захватила инициативу с первых туров и уверенно довела поединок до уверенной победы с счетом 7:3. Теперь сборная Эстонии ожидает своего соперника по финалу, который состоится в ледовом холле "Тондираба" сегодня вечером.