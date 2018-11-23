Портал: городской чиновник Фьюк самоуправствует и требует перестроить площадь Виру

Фьюк пригласил архитекторов в консультанты, чтобы они помогли придумать, как центр «Виру» мог бы расшириться, и как это могло бы вписаться в площадь Виру.

Несколько недель назад архитекторы встретились, показали друг другу планы расширения центра «Виру» вместе с планами развития площади Виру. Фьюк подтвердил изданию, что планы будут обнародованы уже через четыре дня, в понедельник, но работы покажет только собственникам частных земель, которых планировка касается напрямую.