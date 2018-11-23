Пт, 23.11.2018
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Портал: городской чиновник Фьюк самоуправствует и требует перестроить площадь Виру

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Игнар Фьюк.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Остановка проектирования главной улицы столицы для лучшего планирования общественного транспорта – это прикрытие деятельности руководителя Таллиннского департамента городского планирования Игнара Фьюка, который самовольно созвал архитекторов, чтобы они помогли сделать новую планировку для расширения центра «Виру» и площади с одноименным названием, пишет Postimees со ссылкой на портал Geenius.

Площадь Виру.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Фьюк пригласил архитекторов в консультанты, чтобы они помогли придумать, как центр «Виру» мог бы расшириться, и как это могло бы вписаться в площадь Виру.

Несколько недель назад архитекторы встретились, показали друг другу планы расширения центра «Виру» вместе с планами развития площади Виру. Фьюк подтвердил изданию, что планы будут обнародованы уже через четыре дня, в понедельник, но работы покажет только собственникам частных земель, которых планировка касается напрямую.

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