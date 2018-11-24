Не устояла: лучший следователь Москвы сколотила банду квартирных мошенников

Тушинский районный суд 21 ноября вынес приговор по делу Анжелы Амзиной — старшего следователя по особо важным делам московской полиции. Ее репутация на службе была безупречна, она была примером для коллег и уверенно шла вверх по карьерной лестнице. Но однажды ей досталось дело обманутых дольщиков, в котором фигурировали тысячи потерпевших. И в тот момент, когда только от ее подписи зависело, получат ли эти люди свои квартиры, Амзина не удержалась от соблазна, пишет корреспондент Lenta.ru Игорь Надеждин.
За 1,5 года группа преступников, которыми она руководила, похитила 44 квартиры почти на 200 миллионов рублей.
Лучшая из лучших
В 2013 году в ведомственной газете столичной полиции «Петровка, 38» была опубликована статья о старшем следователе по особо важным делам Первого отдела (по борьбе с оргпреступностью) столичного главка МВД, подполковнике юстиции Анжеле Амзиной. О ней действительно было что написать: в 1999 году у Амзиной убили мужа, офицера ПВО, и она с девятилетним сыном осталась одна. Преступников не нашли, но вдова сама пыталась вычислить убийц. Именно это и подтолкнуло Амзину получить юридическое образование, а затем пойти работать в МВД.
Всего за 11 лет она поднялась от рядового следователя до высшей ступени в структуре любого регионального управления полиции — должности старшего следователя по особо важным делам. Амзина специализировалась именно на экономических преступлениях, особенно — в сфере ЖКХ. Нередко представляла столичную полицию на ведомственных совещаниях в правительстве Москвы, а потому первые лица города знали ее в лицо.
Карьера более чем успешная: без сомнений, через два-три года из следственного управления столичного главка она ушла бы на повышение в следственный департамент МВД России. Один лишь список поощрений в ее личном деле занимал несколько страниц — от знака «Лучший следователь» до благодарности Госдумы.
Впрочем, и вне службы у Амзиной все было хорошо. Она сумела, не привлекая внимания сотрудников собственной безопасности, приватизировать служебную квартиру в Москве и сделать в ней дорогой ремонт, купить два дачных участка и построить на одном из них дом. Машина у нее тоже была хорошая: в 2011 году она ездила по Москве на BMW X3. Собственно, именно в годы бурного карьерного роста Амзина получила уникальный опыт, который очень пригодился ей позже — при создании преступной группы.
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