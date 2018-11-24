Не устояла: лучший следователь Москвы сколотила банду квартирных мошенников

За 1,5 года группа преступников, которыми она руководила, похитила 44 квартиры почти на 200 миллионов рублей.

Лучшая из лучших

В 2013 году в ведомственной газете столичной полиции «Петровка, 38» была опубликована статья о старшем следователе по особо важным делам Первого отдела (по борьбе с оргпреступностью) столичного главка МВД, подполковнике юстиции Анжеле Амзиной. О ней действительно было что написать: в 1999 году у Амзиной убили мужа, офицера ПВО, и она с девятилетним сыном осталась одна. Преступников не нашли, но вдова сама пыталась вычислить убийц. Именно это и подтолкнуло Амзину получить юридическое образование, а затем пойти работать в МВД.

Всего за 11 лет она поднялась от рядового следователя до высшей ступени в структуре любого регионального управления полиции — должности старшего следователя по особо важным делам. Амзина специализировалась именно на экономических преступлениях, особенно — в сфере ЖКХ. Нередко представляла столичную полицию на ведомственных совещаниях в правительстве Москвы, а потому первые лица города знали ее в лицо.

Карьера более чем успешная: без сомнений, через два-три года из следственного управления столичного главка она ушла бы на повышение в следственный департамент МВД России. Один лишь список поощрений в ее личном деле занимал несколько страниц — от знака «Лучший следователь» до благодарности Госдумы.

Впрочем, и вне службы у Амзиной все было хорошо. Она сумела, не привлекая внимания сотрудников собственной безопасности, приватизировать служебную квартиру в Москве и сделать в ней дорогой ремонт, купить два дачных участка и построить на одном из них дом. Машина у нее тоже была хорошая: в 2011 году она ездила по Москве на BMW X3. Собственно, именно в годы бурного карьерного роста Амзина получила уникальный опыт, который очень пригодился ей позже — при создании преступной группы.