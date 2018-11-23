Управа Ласнамяэ настаивает на прекращении деятельности асфальтового завода в районе

Управа района Ласнамяэ публикует перевод содержания обращения в подведомственные учреждения Министерства окружающей среды:

«Рело Лиги

таллиннский Департамент окружающей среды

Неэме Касс

харьюское бюро Инспекции окружающей среды

20.11.2018

Находящийся в карьере Вяо завод по производству асфальта

На проведенном Инспекцией окружающей среды 5 ноября 2018г. совещании, представители фирмы по производству асфальта OÜ Verston Ehitus заявили, что с 5 ноября этого года завод в карьере Вяо отказался от использования сланцевого масла и перешел на другой вид топлива - дизель.

Таким образом, руководство компании надеялось нормализовать ситуацию с неприятным запахом, но по оценке управы Ласнамяэ это не дало ожидаемого результата, и от жителей района продолжают поступать жалобы.

Работники управы Ласнамяэ посещали микрорайоны Раадику и Махтра для визуальной оценки качества воздуха в этой части района, и подтвердили, что замена топлива не решила проблему едкого запаха, а только изменила его характер. Резкий запах по-прежнему беспокоит жителей Ласнамяэ: их отчаянные обращения - тому подтверждение.

После оценки результатов степени загрязнения воздуха в Ласнамяэ, Государственная инспекция окружающей среды примет решение о дальнейших действиях в отношении возможного закрытия асфальтового завода.

В сложившейся ситуации, независимо от результатов качества воздуха в районе, Управа Ласнамяэ настаивает на том, чтобы весной 2019 года работа асфальтового завода на прежнем месте не продолжилась.

С уважением,

Мария Юферева-Скуратовски