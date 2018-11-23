Управа Ласнамяэ настаивает на прекращении деятельности асфальтового завода в районе

На этой неделе управа Ласнамяэ направила в государственную Инспекцию окружающей среды и таллиннский Департамент окружающей среды обращение, в котором независимо от результатов качества воздуха в районе, управа настаивает на прекращении работы асфальтового завода на прежнем месте.
Управа района Ласнамяэ публикует перевод содержания обращения в подведомственные учреждения Министерства окружающей среды:
«Рело Лиги
таллиннский Департамент окружающей среды
Неэме Касс
харьюское бюро Инспекции окружающей среды
20.11.2018
Находящийся в карьере Вяо завод по производству асфальта
На проведенном Инспекцией окружающей среды 5 ноября 2018г. совещании, представители фирмы по производству асфальта OÜ Verston Ehitus заявили, что с 5 ноября этого года завод в карьере Вяо отказался от использования сланцевого масла и перешел на другой вид топлива - дизель.
Таким образом, руководство компании надеялось нормализовать ситуацию с неприятным запахом, но по оценке управы Ласнамяэ это не дало ожидаемого результата, и от жителей района продолжают поступать жалобы.
Работники управы Ласнамяэ посещали микрорайоны Раадику и Махтра для визуальной оценки качества воздуха в этой части района, и подтвердили, что замена топлива не решила проблему едкого запаха, а только изменила его характер. Резкий запах по-прежнему беспокоит жителей Ласнамяэ: их отчаянные обращения - тому подтверждение.
После оценки результатов степени загрязнения воздуха в Ласнамяэ, Государственная инспекция окружающей среды примет решение о дальнейших действиях в отношении возможного закрытия асфальтового завода.
В сложившейся ситуации, независимо от результатов качества воздуха в районе, Управа Ласнамяэ настаивает на том, чтобы весной 2019 года работа асфальтового завода на прежнем месте не продолжилась.
С уважением,
Мария Юферева-Скуратовски
старейшина района Ласнамяэ».