Фонд призывает помочь борющемуся с раком печени человеку из Кохтла-Ярве

Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» призывает поддержать живущего в Кохтла-Ярве Владимира (61) в борьбе с опухолью в печени, для лечения которого нужна помощь жертвователей, пишет Postimees.
33 года проработавший на шахте «Эстония» Владимир узнал о своем диагнозе чуть больше года назад, и в следующие три месяца на его лечение потребуются 7800 евро.
«Я очень благодарен фонду. 33 года я проработал шахтером на шахте «Эстония». Выйдя на пенсию, я еще работал матером в детском саду, но мне пришлось уволиться, поскольку в ходе медицинских обследований в сентябре 2017 года у меня обнаружили рак печени: до этого я много лет лечил больную печень. Мне сделали сложную операцию, прошел я и положенную терапию, но она мне не помогла. Для дальнейшего лечения нужно дорогостоящее лекарство, которое продлит мою жизнь. За помощью я обратился в Фонд лечения рака»,- написал Владимир.
Помощь фонда для Владимира означает возможность жить дальше, помочь в воспитании внуков и принести радость своей семье. Он от всего сердца благодарен всем, кто откликнулся на его просьбу, кто помогает оплачивать его лечение.
Поддержать лечение Владимира можно целевым пожертвованием, для чего фонд просит указать при оформлении банковского перевода графе пояснение – «Vladimiri raviks».
Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
Номера банковских счетов:
- Swedbank: EE212200221059073061
- SEB: EE211010220228917224
- LHV: EE137700771001442514
- Luminor: EE591700017003638161
- Coop Pank: EE704204278609604509