Фонд призывает помочь борющемуся с раком печени человеку из Кохтла-Ярве

33 года проработавший на шахте «Эстония» Владимир узнал о своем диагнозе чуть больше года назад, и в следующие три месяца на его лечение потребуются 7800 евро.

«Я очень благодарен фонду. 33 года я проработал шахтером на шахте «Эстония». Выйдя на пенсию, я еще работал матером в детском саду, но мне пришлось уволиться, поскольку в ходе медицинских обследований в сентябре 2017 года у меня обнаружили рак печени: до этого я много лет лечил больную печень. Мне сделали сложную операцию, прошел я и положенную терапию, но она мне не помогла. Для дальнейшего лечения нужно дорогостоящее лекарство, которое продлит мою жизнь. За помощью я обратился в Фонд лечения рака»,- написал Владимир.