Десять самых странных требований к отдыху от богатых туристов

Если среднестатистические отдыхающие порой просят номер в отеле с видом на море или приготовить стейк определенной прожарки, то у богатых туристов свои причуды.
Специализирующаяся на элитном отдыхе компания Stay One Degree назвала десять самых экстравагантных пожеланий богатых клиентов. Об этом пишет Business Insider.
Портал Stay One Degree, который занимается организацией роскошного отдыха, составил список самых причудливых запросов богачей, пишет turizm.ru.
Открывает список просьба одного из клиентов компании установить в апартаментах для отдыха огромный аквариум и запустить в него акул. Другая прихоть заключалась в оборудовании в спальне или поблизости с ней комнаты страха, которая поможет разнообразить культурную программу во время отпуска. Часть богатых клиентов настаивает на наличии в объекте размещения вертолетной площадки. В 2017 году интерес к таким площадкам увеличился на 500 процентов.
В числе экстравагантных пожеланий богатых туристов также:
- наличие настоящего художника-портретиста, который в любой момент сможет запечатлеть на холсте один из эпизодов отдыха;
- винный погреб с 30-летним вином Бордо и 50-летним виски;
- пуленепробиваемые стекла во всех основных комнатах места проживания;
- собственная береговая линия и круглосуточный доступ к частному пляжу.
Завершают топ-10 причуд богачей деревенские домики в саду для детей с полным набором удобств, включая электричество, водопровод, кинотеатр и игровой зал; частный зоопарк и живые экзотические животные, предпочтительнее всего из которых тигр; большая гардеробная с собственным стилистом.