Десять самых странных требований к отдыху от богатых туристов

Открывает список просьба одного из клиентов компании установить в апартаментах для отдыха огромный аквариум и запустить в него акул. Другая прихоть заключалась в оборудовании в спальне или поблизости с ней комнаты страха, которая поможет разнообразить культурную программу во время отпуска. Часть богатых клиентов настаивает на наличии в объекте размещения вертолетной площадки. В 2017 году интерес к таким площадкам увеличился на 500 процентов.