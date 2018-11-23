Конец эпохи: Месси и Роналду впервые за 10 лет не поделят между собой "Золотой мяч"

По данным целого ряда мировых СМИ, тройку претендентов на главную индивидуальную награду, вручаемую французским изданием France Football, в нынешнем году составят финалисты чемпионата мира в России - хорват Лука Модрич ("Реал"), а также французы Рафаэль Варан ("Реал") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").

В уходящем году Варан и Мбаппе завоевали со сборной Франции Кубок мира, обыграв в финале Хорватию с Модричем в составе. Кроме того, представители "Реала" Модрич и Варан стали триумфаторами Лиги чемпионов.

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 3 декабря. Издание Corriere dello Sport ссылается на рекламный ролик, перехваченный в преддверии церемонии награждения. В нем Роналду показывают как обладателя прошлогоднего приза, а за ним следуют образы Мбаппе, Варана и Модрича.

Главным претендентом на "Золотой мяч" считается Модрич, уже собравший в этом году несколько индивидуальных трофеев.