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  • Конец эпохи: Месси и Роналду впервые за 10 лет не поделят между собой "Золотой мяч"

Конец эпохи: Месси и Роналду впервые за 10 лет не поделят между собой "Золотой мяч"

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Lionel Messi.

ФОТО: Albert Gea / Reuters / Scanpix

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не войдут в тройку претендентов на приз лучшему футболисту года - "Золотой мяч", который они неизменно делили между собой на протяжении последнего десятилетия.

По данным целого ряда мировых СМИ, тройку претендентов на главную индивидуальную награду, вручаемую французским изданием France Football, в нынешнем году составят финалисты чемпионата мира в России - хорват Лука Модрич ("Реал"), а также французы Рафаэль Варан ("Реал") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").

В уходящем году Варан и Мбаппе завоевали со сборной Франции Кубок мира, обыграв в финале Хорватию с Модричем в составе. Кроме того, представители "Реала" Модрич и Варан стали триумфаторами Лиги чемпионов.

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 3 декабря. Издание Corriere dello Sport ссылается на рекламный ролик, перехваченный в преддверии церемонии награждения. В нем Роналду показывают как обладателя прошлогоднего приза, а за ним следуют образы Мбаппе, Варана и Модрича.

Главным претендентом на "Золотой мяч" считается Модрич, уже собравший в этом году несколько индивидуальных трофеев.

С 2008 года обладателями "Золотого мяча" становились либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду. У обоих футболистов по пять трофеев. Последним игроком, признававшимся лучшим футболистом мира до эпохи Роналду и Месси, был бразилец Кака в 2007 году.

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