Важный для пожилых людей выбор – завещание или доверенность

Бездетная пара может назначить друг друга единственными наследниками только посредством завещания. Цель завещания и заключается в том, чтобы дать человеку возможность самостоятельно сформировать круг наследников: оставить без наследства кого-то, кто его не достоин или получил достаточно еще при жизни завещателя; оставить имущество лицам, не являющимся родственниками (например, партнеру); сделать распоряжения относительно передачи средств на благотворительность.

Ограничивая при помощи завещания круг наследников, следует взвесить, есть ли у вас дети от других отношений, и может ли законное наследование возникнуть в кругу собственников с противоположными интересами, которые не смогут договориться в отношении совместного управления имуществом или его раздела. В завещании можно обозначить наследников, к которым в случае смерти человека переходят все права и обязанности, а также лиц, получающих лишь отдельные вещи.

На практике много проблем создает то обстоятельство, что приобретенное в браке имущество и полученный доход часто не учитывают в качестве совместного имущества супругов. Например, после смерти мужа его дети от предыдущего брака могут потребовать часть сумм, находящихся на банковских счетах его следующей жены, или долю приобретенной на ее имя недвижимости. Завещание позволяет избежать возникновения подобных ситуаций.

Договор дарения или завещание?

Пожилые клиенты часто спрашивают, что лучше – еще при жизни подарить свое имущество или составить завещание, и что выходит дешевле. Для начала следует отметить, что такое важное решение не должно зависеть от стоимости оформления, ведь в результате может возникнуть ситуация, изменить которую уже невозможно. Если человек желает оставаться собственником своего жилья до самой смерти, вместо договора дарения ему стоит составить завещание.

Если же он полностью уверен в том, что новый собственник жилья не помешает ему жить там до самой смерти, имущество можно подарить. Если договор дарения составляют для того, чтобы позднее избежать процесса наследования, может выясниться, что дело о наследовании все же открывается, поскольку, например, на банковском счету находятся средства, которые могут быть разделены. Проведение дела о наследовании стоит одинаково вне зависимости от того, что является объектом наследования – целый дом или 500 евро. Обычно расходы в связи с делами о наследовании составляют от 200 до 250 евро. Составление завещания стоит чуть меньше 40 евро.

Часто люди также ошибочно полагают, что наличие завещания исключает открытие дела о наследовании у нотариуса. Дело так или иначе открывается, просто в таком случае урегулируется на основании положений завещания, а не Закона о наследовании.

Стоимость оформления подарка зависит от стоимости недвижимости, а нотариальная плата и государственная пошлина рассчитываются на основании приведенной в законе таблицы. Стоимость подарка оценивает даритель, производить специальную оценку не требуется. Если человек не способен оценить стоимость своего имущества, нотариус может взять за основу среднюю рыночную стоимость.

Цена заверения договора дарения зависит от расположения имущества и может превышать расходы на оформление наследства. В связи с договором дарения даритель также должен учитывать то обстоятельство, что получатель подарка имеет право отчуждать его или же это может сделать судебный исполнитель.

Для защиты собственных интересов в Крепостной книге обязательно нужно сделать отметку о праве проживания, если стороны договорились о наличии такого права. Также в подобном случае стоит включить в договор обязательства содержания и оказания помощи. Хотя закон позволяет отступить от договора дарения в случае неисполнения условий договора или явного проявления неблагодарности, на практике возвращение подарка – сложное дело, которое может потребовать помощи адвоката и суда, что, в свою очередь, приведет к новым расходам. Отступление от договора лишь дает право требовать возврата вещи и не приводит автоматически к возвращению собственности дарителю.

Стоит ли рассматривать вариант составления доверенности?

Второй темой, в отношении которой у пожилых людей часто возникают вопросы, являются доверенности. Если человеку самостоятельно выходить из дома трудно, доверенному лицу можно выдать доверенность для представления доверителя в официальных учреждениях или в банке. Составляя доверенность, следует взвесить все риски, чтобы не выпустить джинна, которого потом будет очень трудно снова посадить в бутылку.

Доверенность, разумеется, можно отозвать, но в случае злоупотребления ею может возникнуть ущерб, возместить который будет трудно и затратно. Конечно, с подозрением нужно относиться к попыткам убедить вас выдать кому-либо общую доверенность, которая передает вашему представителю ваши права в полном объеме. Такое решение нельзя принимать, не продумав все мелочи. Ни работник банка, ни нотариус не будут связываться с составителем доверенности, поскольку существует презумпция того, что указанное в доверенности соответствует пожеланиям доверителя.

Общую доверенность можно предоставлять только самым надежным людям. Вне зависимости от содержания доверенности, ее заверение стоит около 30 евро. Наиболее предпочтительны доверенности, в которых конкретно описаны условия планируемой сделки, а также определена сфера использования доверенности.

Срок действия доверенности можно ограничить. Если речь идет об отчуждении имущества, следует указать тип отчуждения (дарение или продажа). В случае продажи нужно указать минимальную цену и номер счета, на который должна быть переведена полученная от продажи сумма. К общей доверенности также можно добавить исключения, указав случаи, когда доверенность не действует: например, запрет на совершение сделок с недвижимостью.

Использование доверенности можно контролировать таким образом, что доверитель хранит доверенность у себя и позволяет использовать ее только при необходимости, а после совершения сделки требует вернуть доверенность. Ксерокопия или дигитальная копия доверенности недействительны, доверенное лицо непременно должно располагать оригиналом. Выданную доверенность можно отменить у нотариуса, который опубликует уведомление об этом в издании Ametlikud Teadaanded. Требование нотариального заверения доверенности означает, что нотариус должен объяснить лицу связанные с выдачей доверенности риски и предложить альтернативные варианты.

Важно, чтобы человек смело рассказывал нотариусу о том, что его тревожит, задавал вопросы и поделился сомнениями: роль нотариуса в том и состоит, чтобы консультировать. Нотариусу следует доверять, и его можно попросить о беседе с глазу на глаз без присутствия сопровождающих лиц. Консультация нотариуса бесплатна, если в течение разумного периода времени за ней следует совершение нотариальной сделки.

Нотариуса также можно пригласить домой или в больницу, чтобы оформить доверенность или завещание, или отменить их. Если совершение нотариальной сделки затруднено имеющимся у человека недостатком (не видит, не слышит, не говорит в достаточной степени или не может подписаться), такой человек может воспользоваться доверенным лицом или свидетелем, который вместо него ознакомится с документом и подпишет его.