Вне дома: самая масштабная в Эстонии Таллиннская неделя ресторанов закончилась неожиданно

«Сегодня жители Эстонии ходят в рестораны вдвое чаще, чем десять лет назад. Это серьезная заслуга наших ресторанов и поваров. Неделя ресторанов с каждым годом привлекает все больше гостей, поскольку наряду с наслаждением традиционными любимыми блюдами люди хотят испытать новые кулинарные впечатления. В неделе принял участие 61 ресторан. Спасибо им! Они заставили людей выйти из дома, несмотря на ноябрьскую серость и слякоть. Наши рестораны предлагают жителям страны кулинарное искусство мирового уровня», - сказал один из организаторов Таллиннской недели ресторанов Калев Таннер.