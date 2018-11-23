Вне дома: самая масштабная в Эстонии Таллиннская неделя ресторанов закончилась неожиданно

Во время завершившейся Таллиннской недели ресторанов гостями столичных заведений стали 16 000 человек, что на тысячу превысило прогнозы организаторов.
«Сегодня жители Эстонии ходят в рестораны вдвое чаще, чем десять лет назад. Это серьезная заслуга наших ресторанов и поваров. Неделя ресторанов с каждым годом привлекает все больше гостей, поскольку наряду с наслаждением традиционными любимыми блюдами люди хотят испытать новые кулинарные впечатления. В неделе принял участие 61 ресторан. Спасибо им! Они заставили людей выйти из дома, несмотря на ноябрьскую серость и слякоть. Наши рестораны предлагают жителям страны кулинарное искусство мирового уровня», - сказал один из организаторов Таллиннской недели ресторанов Калев Таннер.
Следующая Таллиннская неделя ресторанов состоится в марте. По словам организаторов, концепция не изменится: цель мероприятия – предоставить гостям ресторанов возможность по доступным ценам приобщиться к творчеству ведущих поваров Эстонии.
Традиция проведения недели ресторанов зародилась в начале 90-х годов в Нью-Йорке. Ее цель – вдохновить людей больше есть вне дома. Жители Эстонии хорошо приняли формат недели ресторанов. Уже второй год в результате большого спроса Таллиннская неделя ресторанов проходит дважды в год – осенью и весной.