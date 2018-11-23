Пт, 23.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Немецкий подросток лишился прав через 49 минут после их получения

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Немецкая полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

18-летний житель Германии лишился водительского удостоверения через 49 минут после его получения. Возвращаясь домой после успешной сдачи экзамена, он попал под камеру, в два раза превысив разрешенную скорость, пишет motor.ru.

Полиция прокомментировала инцидент такими словами: «Некоторые вещи длятся бесконечно — другие же меньше часа».

Помимо водителя, в автомобиле находились его друзья, на которых подросток пытался произвести впечатление, пишет Би-би-си со ссылкой на полицию района Меркиш. Установленная в городе Хемер камера зафиксировала, как он двигался со скоростью 95 километров в час там, где разрешено только 30.

Подростка отстранили от управления автомобилем на четыре недели: получить удостоверение обратно он сможет только после «дорогостоящего переобучения». Кроме того, ему начислены баллы, выписан штраф 200 евро, а испытательный срок, предусмотренный для новых водителей, увеличен с двух до четырех лет.

В июле полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины.

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