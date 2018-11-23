Немецкий подросток лишился прав через 49 минут после их получения

Полиция прокомментировала инцидент такими словами: «Некоторые вещи длятся бесконечно — другие же меньше часа».

Помимо водителя, в автомобиле находились его друзья, на которых подросток пытался произвести впечатление, пишет Би-би-си со ссылкой на полицию района Меркиш. Установленная в городе Хемер камера зафиксировала, как он двигался со скоростью 95 километров в час там, где разрешено только 30.

Подростка отстранили от управления автомобилем на четыре недели: получить удостоверение обратно он сможет только после «дорогостоящего переобучения». Кроме того, ему начислены баллы, выписан штраф 200 евро, а испытательный срок, предусмотренный для новых водителей, увеличен с двух до четырех лет.

В июле полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины.