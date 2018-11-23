Фото: в доме Эрвина готова квартира-образец

На втором этаже столетнего дома расположена квартира площадью всего 15,6 квадратных метров. Несмотря на размер, она светлая и просторная. Надстроенный дополнительный этаж площадью 7,6 квадратных метров имеет высоту от 135 до 160 сантиметров. Эта антресоль идеально подходит для создания спального места или же как место для хранения.

ФОТО: KV.EE

Квартира-образец меблирована и оформлена в индустриальном стиле, что позволяют сделать высокие потолки и история самого дома.

ФОТО: KV.EE

Сдержанность при игре цветом в деталях и тщательно продуманных аксессуарах создают привлекательный интерьер. Сочетание старинных элементов декора и современных технических решений - залог успешного результата: квартиры в стиле лофт в реставрированном доме с богатой историей.

ФОТО: KV.EE