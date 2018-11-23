Фото: в доме Эрвина готова квартира-образец

Дом на Пярнуском шоссе, 69 в центре Таллинна получил имя собственное Erwini maja - «Дом Эрвина». Один из корпусов бывшего фанерно-мебельного комбината перестроен в многоквартирный дом, квартиры которого большей частью предназначены для сдачи внаем. Потенциальные покупатели могут ознакомиться со стильной квартирой-образцом, пишет Kodustiil.
На втором этаже столетнего дома расположена квартира площадью всего 15,6 квадратных метров. Несмотря на размер, она светлая и просторная. Надстроенный дополнительный этаж площадью 7,6 квадратных метров имеет высоту от 135 до 160 сантиметров. Эта антресоль идеально подходит для создания спального места или же как место для хранения.
Квартира-образец меблирована и оформлена в индустриальном стиле, что позволяют сделать высокие потолки и история самого дома.
Сдержанность при игре цветом в деталях и тщательно продуманных аксессуарах создают привлекательный интерьер. Сочетание старинных элементов декора и современных технических решений - залог успешного результата: квартиры в стиле лофт в реставрированном доме с богатой историей.
Дополнительная информация о квартире и доме находится ЗДЕСЬ.