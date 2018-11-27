Силвер Тамбур: о хороших вещах, которые стали сами собой разумеющимися

Живя пять лет назад в Индии, я почувствовал это сильнее, чем когда-либо прежде. В Индии мало кто знает об Эстонии – справедливости ради стоит отметить, что многие индусы не знают большинства европейских стран, кроме самых крупных. Поэтому я представлялся в первую очередь европейцем.

Я помню, как с одним лишь рюкзаком за плечами сел бельгийском порту Остенде на судно, отправляющееся в британский Дувр. Бельгийский пограничник сочувственно посмотрел на меня и сказал: «Не думаю, что британцы тебя, такого молодого парня, впустят». Разумеется, он был прав – в 2000 году я должен был делать вид, что являюсь обычным туристом, а не пытаюсь остаться в Лондоне и найти работу.

Эти четыре года, предшествовавшие вступлению Эстонии в Европейский союз, я выживал в одной из его стран благодаря смекалке, упорной работе и просто удаче. Такое испытание само по себе было ценным опытом, но я ни на секунду не сомневаюсь в том, что официальное вступление Эстонии в ЕС в 2004 году сыграло для нашей страны в целом и для молодого поколения важнейшую роль.

Вступление в большой и богатый клуб помогает даже самым маленьким новичкам заслужить внимание и уважение, которые в другой ситуации завоевать было бы гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Теперь мы член этого клуба, у нас такие же права, как у всех других, и мы стали чувствовать себя увереннее. Не стоит недооценивать уверенность в себе, которую придает осознание того, что ты конкурируешь с другими на равных основаниях. Со вступлением Эстонии в ЕС моя жизнь в Великобритании, несомненно, стала проще, и членство Эстонии дало толчок развитию моей карьеры.

В качестве граждан ЕС мы смелее чувствуем себе и в мире в целом. Живя пять лет назад в Индии, я почувствовал это сильнее, чем когда-либо прежде. В Индии мало кто знает об Эстонии – справедливости ради стоит отметить, что многие индусы не знают большинства европейских стран, кроме самых крупных. Поэтому я представлялся в первую очередь европейцем. Подчеркивать связь с Эстонией или с Великобританией в этой стремительно растущей стране с населением в 1,4 миллиарда человек казалось неуместным.

Я сильнее, чем прежде почувствовал, что моя идентичность и культурная принадлежность – прежде всего, европейские. Вместе с тем, начавшаяся тогда кампания по выходу Великобритании из ЕС казалась со стороны такой мелочной и игнорирующей общее положение вещей... Положение вещей, при котором азиатский регион стремительно развивается, и Европа может остаться в новом мире сильной только благодаря единству.

Великобритания все же выбрала иной путь. Страна, территория которой не знала иностранной власти с 1688 года, имела историческое представление о стабильности и до вступления в Европейский союз.

У Эстонии же есть всего два выбора. Об этом президент Леннарт Мери говорил еще в 1996 году, давая интервью в период активной подготовки к вступлению в ЕС. Его спросили: «Вы не боитесь, что Брюссель может стать для нас таким же центром диктата, каким была в советское время Москва?». Мери ответил на это нехарактерно кратко: «Выбор за вами. Выбирайте между Брюсселем и Москвой».

К счастью, выбор в пользу ЕС не стал лишь выбором стабильности, свободного передвижения людей и товаров. Мы выбрали единые европейские ценности и взгляды. Хороших вещей, которые стали сами собой разумеющимися, нам часто начинает не хватать только, когда мы остаемся без них. Мудро было бы беречь хорошие вещи и ценить их, а не терять.