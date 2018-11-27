Сюзанна Александра Вельди: моя Европа, мои мечты

Европейский союз позволил мне учиться, работать и выступать практически повсюду в Европе. Это невероятное преимущество как с точки зрения моего личного развития, так и для знакомства с Эстонией жителей других стран. Я не только выступала в каждом уголке Европы – я также воспользовалась возможностью учиться за границей: училась в четырех разных странах и свободно говорю на шести языках. Все это стало возможным благодаря открытым границам и программам, которые ЕС создает для того, чтобы молодые люди могли путешествовать, учиться и работать. С их помощью любой желающий может отправиться за границу и начать реализовывать свои мечты.

Нигде в мире больше не существует такого огромного культурного разнообразия на столь небольшой территории, как в Европе. Благодаря Европейскому союзу сегодня у всех нас есть возможность самим познакомиться с этим разнообразием и извлечь из него пользу. Выступая и учась в Европе, я получила бесценный опыт и нашла новых друзей на всю жизнь. Полученный за границей опыт я привожу назад в Эстонию, чтобы сделать местную культурную жизнь ярче.