Сюзанна Александра Вельди: моя Европа, мои мечты

Я музыкант и автор, и хочу, чтобы с моим творчеством познакомилось как можно больше людей. Я эстонка, музыка и пение – часть моего культурного кода. Но вместе с тем, я хочу постоянно совершенствоваться и расти, как артист. Это возможно только, если я могу делиться своим творчеством и работать с талантливыми людьми за пределами Эстонии. Европейский союз создал для этого превосходные возможности.
Европейский союз позволил мне учиться, работать и выступать практически повсюду в Европе. Это невероятное преимущество как с точки зрения моего личного развития, так и для знакомства с Эстонией жителей других стран. Я не только выступала в каждом уголке Европы – я также воспользовалась возможностью учиться за границей: училась в четырех разных странах и свободно говорю на шести языках. Все это стало возможным благодаря открытым границам и программам, которые ЕС создает для того, чтобы молодые люди могли путешествовать, учиться и работать. С их помощью любой желающий может отправиться за границу и начать реализовывать свои мечты.
Нигде в мире больше не существует такого огромного культурного разнообразия на столь небольшой территории, как в Европе. Благодаря Европейскому союзу сегодня у всех нас есть возможность самим познакомиться с этим разнообразием и извлечь из него пользу. Выступая и учась в Европе, я получила бесценный опыт и нашла новых друзей на всю жизнь. Полученный за границей опыт я привожу назад в Эстонию, чтобы сделать местную культурную жизнь ярче.
Европейский союз создал для молодых людей возможность отправиться за своими мечтами практически в любую страну Европы. Я по себе знаю, что полученный за границей опыт в итоге оказывается очень полезен мне самой, Европе и Эстонии.