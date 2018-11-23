С возвращением: Келли Сильдару выиграла этап кубка мира
23 ноября 2018, 14:18
В австрийском Штубае стартовал Кубок мира по фристайлу. В слоупстайле первенствовала Келли Сильдару, пропустившая прошлый сезон из-за полученной травмы.
16-летняя спортсменка выиграла очередные соервнования в слоупе в которых она принимала участие. Серия Сильдару длится без малого четыре сезона, хотя именно сегодня Келли могла завершить соревнование за чертой призеров. В первом заезде Сильдару потеряла лыжу и получила все 15,20 балла. Однако во второй попытке наша спортсменка проехала настолько здорово, что судьи поставили Сильдару наивысший балл дня: 88,46.
Сильдару опередила чемионку ОИ-2018, швейцарку Сару Хеффлин и ее подругу по команде Матильду Гремо.