Картина дня: разочаровавшиеся в Эстонии грузины, надвигающийся снегопад и проблемы с новой ИД-картой

Размахивавший коктейлем Молотова грузин: у эстонцев нет совести

Угрожавший спрыгнуть с крыши человек требует у строителей деньги. По словам представителей эстонской фирмы, работа была выполнена плохо. Читайте далее...

Лондон опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

Полиция Великобритании в четверг, 22 ноября, опубликовала на своем сайте новые видеозаписи, которые связаны с отравлением в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. На видео показаны двое мужчин, которых Скотланд-Ярд обвиняет в отравлении. Читайте далее...

Россию призвали исключить из Интерпола

Британский финансист Уильям Браудер призывает правительство Канады стать инициатором процедуры по исключению России из Международной организации уголовной полиции Интерпол, об этом он заявил в интервью радиостанции CBS. Читайте далее...

Живущая в Абхазии эстонка осталась без паспорта

Несмотря на то, что министр внутренних дел Андрес Анвельт обещал найти решение непростой ситуации, в которой оказалась проживающая в Абхазии Алли Рутто, с сегодняшнего дня у нее больше нет эстонского паспорта. Департамент полиции и погранохраны, который должен был выдать ей новый документ, считает, что внести ясность в ситуацию должно Министерство внутренних дел. Читайте далее...

Технологическая война: США призывает союзников отказаться от Huawei

Правительство США начало лоббистскую информационную кампанию, цель которой состоит в том, чтобы убедить телекоммуникационные предприятия стран-союзниц отказаться от закупки устройств Huawei. Читайте далее...

Предприниматели не готовы к новой ИД-карте

Через девять дней в Департаменте полиции и погранохраны можно будет ходатайствовать о выдаче ИД-карты нового образца, производителем которой является французская фирма Idemia. Читайте далее...

Репинский будет платить 2500 евро не имеющему конкретных обязанностей подчиненному

В четверг волостное собрание Йыхви назначило шестого по счету члена Йыхвиской волостной управы, которым стал бывший старейшина и зампред волостного собрания Йыхви Алексей Наумкин. Читайте далее...

Несчастный случай на производстве: почему свободники один за других ушли из зала заседаний парламента?

Бывший председатель Свободной партии Андрес Херкель признался, что у раньше всегда активнее других боровшейся с крышевыми деньгами партии в среду, во время голосования по бюджету, произошел несчастный случай на производстве, когда три члена партии покинули зал заседаний. Читайте далее...

На Эстонию надвигается снегопад: полиция призывает к внимательности на дорогах

На выходные синоптики прогнозируют обильные осадки. Полиция призывает водителей быть готовыми к мокрому снегу и снегопаду, а также напоминает, что зимние шины с декабря обязательны. Читайте далее...

Порошенко: членство Украины в Европейском союзе - вопрос нескольких лет