Прокуратура раскрыла подробности зверского нападения на таксиста

Если вначале в ограблении подозревали двух 16-летних и одного 15-летнего подростка, то после длившегося неделю расследования выяснилось, что самый юный из задержанных не был непосредственно связан с произошедшим, зато в ограблении участвовал тот 21-летний мужчина, в квартире которого неделю назад задержали всю компанию.

Два подростка, задержанные по подозрению в ограблении 60-летнего таксиста, оказались бывшими учениками Тапаской спецшколы, где они учились до этого лета. К моменту задержания они уже не числились в списках этого учебного заведения.

По словам лыунаского окружного прокурора Марьи-Лийны Талимаа, в ходе расследования было выявлено, что на самом деле вместе с двумя 16-летними подростками в такси во время поездки в Раквере и обратно в Вильянди находился 21-летний мужчина. «Таким образом, с преступлением не связан 15-летний молодой человек, которого задержали в квартире», - сказала прокурор.

Однако, по словам прокурора, доказательства указывают на то, что совершеннолетний мужчина присоединился к подросткам уже после того, как таксиста избили. Поскольку и он вышел из такси вместе с принадлежащими таксисту вещами, полиция предъявила ему подозрение в ограблении.

По словам двух 16-летних подозреваемых, они хотели покататься на машине и для этого заказали такси. Подростки попросили подвезти их к мызе Пярсти. Несколько лет назад в действующем на этой мызе детском саду и ранее действовавшей начальной школе учился один из участников ограбления. Перед мызой подростки напали на таксиста, избив его с крайней жестокостью, и затолкали в багажник.

«В произошедшем, несомненно, сыграл роль алкоголь, который соучастники употребляли перед преступлением», - добавила Талимаа.

Затем преступники поехали в Вильянди и захватили с собой 21-летнего мужчину.

Компания отправилась в Раквере, а затем обратно в Вильянди, где, пытаясь уйти от полицейских на угнанном Mercedes, они спровоцировали несколько ДТП. Затем молодые люди убежали на вильяндиское Старое кладбище. Водителя нашли в брошенной машине и с тяжелыми повреждениями доставили в Тартускую больницу. Спустя несколько часов грабителей и еще одного, 15-летнего, подростка задержали в одной из квартир Паалалинна. Подозреваемые пытались спрятаться в туалете. Для поимки преступников полицейским пришлось взломать двери квартиры и туалета.