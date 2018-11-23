Новые попытки мошенничества с участием уже знакомых лиц: а вы знаете, где они прячутся?

«Очень хорошо, что работник знал о возможной опасности. Просим работников торговых предприятий и пунктов обмена валюты быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами преступления», - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Всех, у кого есть информация об этих мужчинах и их местонахождении, а также всех, у кого есть к этим мужчинам претензии, стражи порядка просят связаться с Нарвским отделением полиции по номерам 53025532 или 3576148. Также можно написать на э-почту vitali.kondratjev@politsei.ee.