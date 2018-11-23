Пт, 23.11.2018
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  • Новые попытки мошенничества с участием уже знакомых лиц: а вы знаете, где они прячутся?

Новые попытки мошенничества с участием уже знакомых лиц: а вы знаете, где они прячутся?

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Полиция устанавливает личности мужчин, которые подозреваются в краже.

ФОТО: Ida prefektuur

В четверг, 22 ноября, полиция получила информацию, что изображенный на фото молодой мужчина пытался украсть деньги из заведения, расположенного на улице Лоотси в Таллинне.

Сотрудник конторы знал о возможной схеме мошенничества, и зоумышленник денег не получил. Информацию об этом случае передали полиции.

«Очень хорошо, что работник знал о возможной опасности. Просим работников торговых предприятий и пунктов обмена валюты быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами преступления», - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Всех, у кого есть информация об этих мужчинах и их местонахождении, а также всех, у кого есть к этим мужчинам претензии, стражи порядка просят связаться с Нарвским отделением полиции по номерам 53025532 или 3576148. Также можно написать на э-почту vitali.kondratjev@politsei.ee.

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