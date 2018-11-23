США разрабатывают оружие глобального мгновенного удара для подлодок и кораблей

По данным представителей ВМС США, на полигоне на Гавайских островах уже прошло испытание прототипа ракеты, которая была запущена из наземной пусковой установки. В перспективе она может устанавливаться в пусковых установках на атомных ракетных подводных лодках класса «Огайо» для выполнения задач глобального мгновенного удара, передает NEWSru.

Однако вопрос о том, на каких именно платформах будет устанавливаться ракета, пока окончательно не решен. В настоящее время разрабатывается ракета, которая будет отвечать общим требованиям и критериям, в том числе возможности запуска с подлодки в подводном положении. По имеющимся данным, ракета, радиус действия которой не разглашается, будет состоять из носителя и установленной на нем гиперзвуковой маневрирующей ракеты. Она будет способна прорывать современные системы противоракетной обороны. В настоящее время гиперзвуковое ракетное оружие различного типа базирования и дальности действия помимо США разрабатывают также в России, Китае и Индии.

В марте этого года глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, заявил, что Америке нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. «И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их испытания», - отметил генерал, пояснив, что в текущих условиях у страны нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия. По мнению генерала, это означает, что США должны полагаться на политику сдерживания.