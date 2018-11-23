Черная пятница: как обезопасить покупки в интернете и избежать сомнительных распродаж

Избегайте эмоциональных покупок

Крупные скидки на различные товары кажутся очень привлекательными, но во время таких акций важно сохранять спокойствие и покупать только те вещи, которые действительно нужны и покупка которых давно планировалась. Кроме того, перед покупкой стоит убедиться, что товар на самом деле продается со скидкой, и это не просто рекламный трюк.

Чтобы приобрести нужные вещи, разумно будет заранее составить их список в порядке приоритета, а в день распродаж отправиться искать их в магазинах и сравнивать цены. Хорошие приложения для составления списков есть и на мобильных устройствах – например, приложение Google Keep на устройствах с операционной системой Android или Notes iOS.

При покупке учитывайте конечную стоимость

Перед покупкой стоит взвесить возможности бюджета и установить для себя верхнюю границу трат. Для составления конкретного бюджета и отслеживания рекламных объявлений подойдет, например, приложение Wallet, которое дает ясное представление о финансовых делах пользователя и помогает лучше спланировать расходы. Существуют и другие подобные приложения для планирования и анализа личного и семейного бюджета.

Сравнивая цены в зарубежных интернет-магазинах и занимаясь поиском товаров со скидками, учитывайте возможные дополнительные расходы, связанные с покупкой. Сперва нужно прибавить к стоимости товара расходы на доставку, которые в случае дешевых товаров в зависимости от страны могут составить значительную долю затрат. Поскольку иногда посылка может облагаться различными налогами, нужно внимательно изучить конечную цену товара и общую стоимость его доставки в Эстонию.

Ознакомьтесь и с местными предложениями

Всемирный день скидок давно вышел за пределы торговых сетей и интернет-магазинов США. Различные интернет-магазины Эстонии тоже предоставляют скидки, и зачастую еще до начала «Черной пятницы». Поэтому при поиске товаров разумно будет ознакомиться также с местным ассортиментом и скидками. Например, Elisa тоже примет участие во всемирной распродаже со своими предложениями, в рамках которых многие смартфоны и устройства можно будет приобрести со скидками до двух третей, то есть до 70% от начальной цены.

Преимущество покупок в отечественных магазинах перед заказом на всемирных интернет-платформах состоит в том, что здесь электронные устройства адаптированы для местного рынка, и ими сразу же можно пользоваться. Многие устройства, приобретенные в зарубежных магазинах, могут быть адаптированы для стран, где не используются эстонские частоты. Кроме того, производитель может накладывать на них региональную блокировку.

Выбирайте безопасный способ оплаты

Независимо от того, в каких интернет-магазинах совершаются покупки, в лихорадке «Черной пятницы» не следует забывать о правилах интернет-гигиены, чтобы платеж был безопасным, а заказанный товар прибыл к покупателю. Одним из самых безопасных способов оплаты является платеж банковской картой, который позволяет отменить сделку в случае, если товар не был доставлен. Безопасной также является среда PayPal, однако в ней обязательно нужно выбрать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, стоит убедиться, что покупки совершаются на сайте с защищенным обменом данными между покупателем и веб-страницей. Чтобы проверить это, убедись, что адрес в строке URL интернет-браузера начинается с букв HTTPS.

Поскольку в наше время многие люди совершают покупки с помощью мобильных приложений, для заказа всегда нужно пользоваться официальным приложением интернет-магазина. Разумеется, такое приложение сперва нужно скачать в официальном магазине мобильных приложений Google Play Store или App Store. Также стоит проверить, что приложение было создано соответствующим магазином. Например, создателем приложения Amazon должна быть сама компания, в данном случае Amazon Mobile LLC.

И наконец, не стоит забывать, что покупки лучше совершать с помощью защищенной домашней интернет-сети. Это поможет снизить риск того, что кто-нибудь захочет украсть данные покупателя через публичную сеть. По возможности стоит воспользоваться виртуальной частной сетью VPN, которая обеспечит еще большую безопасность соединения.