Игрок сборной Эстонии сдал позитивную допинг-пробу, но отделался выговором

Аганиц сдал положительную пробу летом, в ходе исследования в пробе был обнаружен запрещенный препарат - тамоксифен. В ходе расследования выяснилось, что спортсмен не принимал препарат с целью улучшить спортивные результаты, но по предписанию врача для выздоровления в ходе болезни.

"В данном случае произошел досадный инцидент, в котором было тяжело предвидеть такой вариант развития событий и в результате которого пострадал бы сам спортсмен" - сказала руководитель Антидопингового комитета Эстонии Элина Кивинукк.