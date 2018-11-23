Игрок сборной Эстонии сдал позитивную допинг-пробу, но отделался выговором

Антидопинговый комитет Эстонии объявил выговор игроку волейбольной сборной Эстонии Андри Аганицу. Причиной наказания стала позитивная допинг-проба спортсмена, передает Postimees.
Аганиц сдал положительную пробу летом, в ходе исследования в пробе был обнаружен запрещенный препарат - тамоксифен. В ходе расследования выяснилось, что спортсмен не принимал препарат с целью улучшить спортивные результаты, но по предписанию врача для выздоровления в ходе болезни.
"В данном случае произошел досадный инцидент, в котором было тяжело предвидеть такой вариант развития событий и в результате которого пострадал бы сам спортсмен" - сказала руководитель Антидопингового комитета Эстонии Элина Кивинукк.
Сам Аганиц заявил, что искал информацию в препарате в списке запрещенных средств на сайте ЭАК и пришел к выводу, что тамоксифен в виде таблеток разрешен. Коллегия ЭАК указала Аганицу, что игроку надо было проконсультироваться и со спортивным врачом, который помог бы спортсмену исключить нарушение антидопингового законодательства. Одноко коллегия сочла вину Аганица незначительной и санкций в виде дисквалификации применять не стала, ограничившись выговором.