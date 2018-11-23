Зачем и как в Нарва-Йыэсуу теперь будут рубить лес?

В 2017 году сплошная вырубка двух больших участков леса около Нарва-Йыэсуу всколыхнула жителей города и их соседей из Нарвы и Силламяэ. Было собрано около трех тысяч подписей против вырубки усть-наровского леса, и вот усилия горожан начали приносить конкретные результаты: Центр государственных лесов (RMK) представил проект программы хозяйствования в усть-наровском лесном массиве Ауга до 2030 года и готов обсуждать этот проект с горожанами. 22 ноября группа активистов и специалисты по лесу вместе проехали по лесным дорогам и осмотрели разные участки леса, где планируются разные виды вырубок.
Зачем трогать лес, к которому все привыкли?
По словам главного лесничего Ида-Вирумаа Алара Сюда, полностью отказаться от вырубки деревьев нельзя, поскольку лесопарковая зона, если в ней вообще не пилить деревья, превратится в непролазный лес с буреломом. Ведь в природе старые деревья падают от порывов ветра, и только это освобождает пространство для молодых деревьев.
“Лесопарк, который понравится народу, сама природа никогда не создаст”, - говорит лесничий.
По его словам, самые высокое природное разнообразие обеспечивает лес, в котором примерно по 30% старых деревьев, деревьев среднего возраста и молодых. В окрестностях Усть-Нарвы 72% деревьев в лесу - старые. Многим по 130 лет, а есть и 200-летние сосны. И если ничего не делать, через 20-30 лет нынешние леса, столь приятные для прогулок, необратимо изменятся.
“Вы говорите о том, что будет через много, лет, - отмечает Александр, один из участников инициативной группы против вырубки леса. - А мы сейчас живем. Мы к этому лесу привыкли”.
“А RMK должен жить таким образом, чтобы думать и на 50, и на 100 лет вперед” - не соглашается с ним Алар Сюда.
Ткнули пальцем в карту
Как рассказала жительница Нарва-Йыэсуу Наталья Песочинская, которая организовала сбор подписей против вырубки леса, две большие делянки - одна площадью 6 гектар, друга - 7 гектар, вырубили в конце 2017 года. И жителей курортного города об этом никто не предупредил.
“Эти вырубки привели в ужас местное население!” - вспоминает она.
С января этого года изменился закон о лесе, и теперь в лесах, которые находятся в зоне публичного интереса, RMK обязан обсуждать вырубки с местным населением, проводить народные собрания. Такое собрание в Нарва-Йыэсуу лесничие RMK провели 20 марта. После него около трех тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием прекратить вырубки - часть на специальном портале народных инициатив, часть - на бумажных подписных листах.
“Подписывались жители не только Усть-Нарвы, но и Нарвы, ведь этот лес - защитный буфер и Нарвы, и Усть-Нарвы, и Силламяэ, - поясняет Наталья Песочинская. - Рядом - промышленная зона, и, по большому счету, даже имеющийся лес не справляется с очищением воздуха от загрязнений в нашем регионе”.
Поскольку на специальном портале набралось больше тысячи подписей, проблему усть-наровских лесов в мае обсудила комиссия Рийгикогу по окружающей среде, в обсуждении участвовали Наталья Песочинская как автор петиции, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и председатель правления RMK Айгар Каллас. Было решено, что RMK представит населению план вырубок на 40 лет, но пока готов только проект на 2020-2030 годы.
“Такой масштабной вырубки уже не будет - только благодаря поднятой шумихе и народному возмущению,” - считает Наталья Песочинская.
Жительница Нарва-Йыэсуу и главный лесничий Алар Сюда рассказывают, как было принято решение о вырубках в прошлом году: чиновник RMK поступил формально правильно - распорядился срубить лес для промышленного использования, просто обозначив делянки на карте. Он не приезжал на место и не знал, что местному населению этот лес так дорог. Соответственно, размер делянок для вырубки он установил большим, просто потому что это было дешевле и удобнее для лесорубов.
Что изменится теперь?
Эксперт Велло Кеппарт с помощниками по заказу инициативной группы провел исследование лесного массива Ауга. Исследование оплатила городская управа Нарва-Йыэсуу. Эксперты определили, какие редкие виды животных и растений обитают в лесу, как лес используется людьми для сбора грибов, ягод и даже оценили возможности леса для производства меда пчелами.
Авторы исследования дали рекомендации, как проводить вырубки в разных местах. Лесная экосистема очень сложна, и Велло Кеппарт пишет в отчете, например, что даже при выборочной рубке вырубка слишком большого количества сосен может привести к исчезновению грибов и черничников, для которых лес станет слишком светлым.
В проекте программы хозяйствования, который Алар Сюда представил инициативной группе и горуправе Нарва-Йыэсуу предусмотрено, что весь лес между Усть-Нарвой и нарвскими садоводческими товариществами в районе Кудрукюла делится на две части дорогой, которая продолжает улицу Ауга. Ближе к центру Нарва-Йыэсуу лес обозначен как парковый, здесь запланированы лишь такие вырубки, чтобы лесопарк оставался в неизменном виде, не зарастал и не был завален упавшими деревьями. В самом центре паркового леса оставят зону девственного леса, где вырубок не будет.
Лес дальше от центра города, за улицей Ауга обозначен в проекте как обычный лес, часть которого будут использовать для заготовки древесины, часть станет заказником, где вообще не будет никаких вырубок.
Проект, особо отмечает Алар Сюда открыт для обсуждения. Сейчас запланировано две волны вырубок - на 2021 и на 2027 годы, всего запланировано подвергнуть разным видам рубок 90 гектар из 388 гектар леса Ауга. По словам главного лесничего, он готов корректировать планы, например, распределить эти 90 гектар не на две, а на большее количество рубок. Также возможны изменения мест вырубок. Например, одно из небольших изменений по предложению Велло Кеппарта внесли в план уже на вчерашней встрече.
Также по настоянию эксперта зоны сплошной вырубки сделают небольшого размера - не больше 2 гектар, чтобы не затруднять миграции животных.
К каждой сосне - индивидуальный подход, а ельник - под сплошную вырубку
Как смогли узнать жители Нарва-Йыэсуу, участвовавшие в поездке с лесными экспертами, около города есть несколько совершенно разных типов леса с разными типами почв. И на отличающихся участках RMK планирует разную хозяйственную деятельность.
Лесопарк ближе в центру города, в котором на песчаной почве растут сосны, подвергнется выборочной вырубке, всего будет спилено около половины деревьев.
Как рассказал специалист горуправы Нарва-Йыэсуу по окружающей среде Яан Метсис, лесорубы в первую очередь спилят сухие и пораженные гнилью деревья, но уберут и часть здоровых деревьев, чтобы добиться нужных 50%. Это даст достаточно солнечного света для роста молодых сосен.
Такая схема применима только на песчаной почве, хорошо подходящей для сосняка. Если почва более плодородна, вырастет густая трава и другие растения, которые не дадут развиваться соснам.
На более плодородных и влажных почвах растут ели. По словам Алара Сюда, ельник можно вырубать лишь полностью, чтобы затем высадить саженцы. Дело в том, что ели плохо выдерживают сильный ветер, и после выборочной рубки оставшиеся старые ели все равно будут сломаны во время ближайших штормов, ведь на открытом участке ветер сильнее.
Заказник - хорошая идея в неудобном месте
В части леса, расположенной дальше от центра Нарва-Йыэсуу, Департамент окружающей среды организует два заказника общей площадью 200 гектар. Здесь не будет вырубок вообще. Разве что дерево, упавшее на дорогу, можно будет распилить. Один заказник широкой полосой идет вдоль улицы Койдула примерно от поворота на СПА-центр Noorus до конца города, второй - также широкой полосой вдоль нарвского района садоводств Кудрукюла: рядом с садами “Югла”, “Светофор” и “Балтика”.
Алар Сюда прогнозирует, что лес на этих участках станет непроходим из-за ветровала, постепенно хвойные деревья будут вытеснены лиственными. И через десять лет можно будет сравнить, как отличаются друг от друга лесопарк, где прошли выборочные рубки, и полностью заброшенный лес.
Некоторые жители, которые протестовали против вырубки леса, считают, что в этих местах, наоборот нелогично запрещать вырубки - ведь полоса заброшенного леса с буреломом и густым кустарником прямо примыкает к жилым территориям. Было бы логично превратить эту зону в лесопарк, подходящий для прогулок и занятий спортом.
Главный лесничий Ида-Вирумаа Алар Сюда считает, что городские власти могут обратиться в Департамент окружающей среды с таким предложением, но департамент вряд ли пойдет навстречу: территории под заказники выбираются все же, исходя из того, какие редкие растения и животные там обитают, а не по предложениям местных жителей.
Проект хозяйствования в усть-наровских лесах еще обсуждается и может меняться. Окончательный вид проект приобретет к концу 2020 года, когда перед началом рубок лесничие представят ему собранию жителей Нарва-Йыэсуу.