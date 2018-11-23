Зачем и как в Нарва-Йыэсуу теперь будут рубить лес?

Зачем трогать лес, к которому все привыкли?

По словам главного лесничего Ида-Вирумаа Алара Сюда, полностью отказаться от вырубки деревьев нельзя, поскольку лесопарковая зона, если в ней вообще не пилить деревья, превратится в непролазный лес с буреломом. Ведь в природе старые деревья падают от порывов ветра, и только это освобождает пространство для молодых деревьев.

Алар Сюда заверяет, что цель RMK - не заработать на вырубке леса, а поддерживать его в нынешнем виде. ФОТО: Николай Андреев

“Лесопарк, который понравится народу, сама природа никогда не создаст”, - говорит лесничий.

По его словам, самые высокое природное разнообразие обеспечивает лес, в котором примерно по 30% старых деревьев, деревьев среднего возраста и молодых. В окрестностях Усть-Нарвы 72% деревьев в лесу - старые. Многим по 130 лет, а есть и 200-летние сосны. И если ничего не делать, через 20-30 лет нынешние леса, столь приятные для прогулок, необратимо изменятся.

“Вы говорите о том, что будет через много, лет, - отмечает Александр, один из участников инициативной группы против вырубки леса. - А мы сейчас живем. Мы к этому лесу привыкли”.

“А RMK должен жить таким образом, чтобы думать и на 50, и на 100 лет вперед” - не соглашается с ним Алар Сюда.

Ткнули пальцем в карту

Как рассказала жительница Нарва-Йыэсуу Наталья Песочинская, которая организовала сбор подписей против вырубки леса, две большие делянки - одна площадью 6 гектар, друга - 7 гектар, вырубили в конце 2017 года. И жителей курортного города об этом никто не предупредил.

“Эти вырубки привели в ужас местное население!” - вспоминает она.

С января этого года изменился закон о лесе, и теперь в лесах, которые находятся в зоне публичного интереса, RMK обязан обсуждать вырубки с местным населением, проводить народные собрания. Такое собрание в Нарва-Йыэсуу лесничие RMK провели 20 марта. После него около трех тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием прекратить вырубки - часть на специальном портале народных инициатив, часть - на бумажных подписных листах.

“Подписывались жители не только Усть-Нарвы, но и Нарвы, ведь этот лес - защитный буфер и Нарвы, и Усть-Нарвы, и Силламяэ, - поясняет Наталья Песочинская. - Рядом - промышленная зона, и, по большому счету, даже имеющийся лес не справляется с очищением воздуха от загрязнений в нашем регионе”.

Поскольку на специальном портале набралось больше тысячи подписей, проблему усть-наровских лесов в мае обсудила комиссия Рийгикогу по окружающей среде, в обсуждении участвовали Наталья Песочинская как автор петиции, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и председатель правления RMK Айгар Каллас. Было решено, что RMK представит населению план вырубок на 40 лет, но пока готов только проект на 2020-2030 годы.

“Такой масштабной вырубки уже не будет - только благодаря поднятой шумихе и народному возмущению,” - считает Наталья Песочинская.