Пт, 23.11.2018
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Алкопроизводители Латвии бьют тревогу: «Мы потеряем эстонские миллионы!»

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Алкоралли в Латвию.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

По оценке латвийской ассоциации алкогольной отрасли LANA, Латвии в ближайшие годы не стоит повышать акциз на алкоголь, поскольку в противном случае латвийский бюджет лишится десятков миллионов евро, передает агентство LETA.

Поскольку эстонский парламент в среду решил не поднимать ставку акциза на алкоголь в 2019 и 2020 годах, Латвии следует поступить таким же образом, в противном случае поступления в латвийский бюджет могут сократиться на 40-45 млн евро, сказал исполнительный директор LANA Давис Витольс агентству LETA.

По словам Витольса, продажа алкоголя в Латвии в этом году значительно возросла за счет активной торговли на границе с Эстонией. «Хотя сейчас у нас хорошие результаты, мы должны понять, что этот рынок достиг своего пика. Если в следующем году Латвия поднимет акцизы на алкогольную продукцию, приграничную торговлю ждет резкий спад, и латвийский бюджет потеряет миллионы евро», - сказал руководитель ассоциации алкогольной отрасли.

По словам Витольса, в течение последних двух месяцев продажи алкоголя упали, и это означает, что сектор стабилизировался и пик продаж миновал. «Почти 20 процентов всего произведенного в Латвии алкоголя продаются в приграничной зоне, которая приносит в бюджет значительный доход», - добавил он.

Член правления занимающегося перепродажей алкоголя Amber Distribution Latvia Павел Филипов сообщил LETA, что из-за решения эстонского парламента заморозить рост акциза продажи на приграничных территориях могут упасть на 30 процентов.

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