В Нарве ограничат время работы баров из-за проблем в заведении «Караоке24»

В следующий четверг, 29 ноября, городское собрание Нарвы будет принимать постановление о «временном ограничении розничной продажи алкогольных напитков на месте потребления». Ограничить время продажи городские власти собираются по просьбе полиции из-за постоянных проблем вокруг бара «Караоке24», который расположен на улице Пяхклимяэ. В нынешнем году туда 50 раз вызывали полицию, было возбуждено 12 уголовных дел из-за драк, попыток убийства и угрозы оружием.
«На административной территории города Нарва запрещена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте в период с 04:00 до 06:00 в выходной день, в предыдущую выходному дню ночь – с 04:00 до 07:00», - говорится в проекте решения городского собрания, которое цитирует Rus.ERR.
Желание городских властей ограничить работу питейных заведений в городе связано с просьбой полиции.
«На данный момент больше всего вызовов полиция в Нарве получает в связи с баром, который расположен на улице Пяхклимяэ («Караоке24» - прим. ред.) и работает с 18:00 до 8:00», - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, добавив, что вызовы и правонарушения так или иначе связаны с употреблением алкоголя.
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