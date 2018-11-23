В Нарве ограничат время работы баров из-за проблем в заведении «Караоке24»

В следующий четверг, 29 ноября, городское собрание Нарвы будет принимать постановление о «временном ограничении розничной продажи алкогольных напитков на месте потребления». Ограничить время продажи городские власти собираются по просьбе полиции из-за постоянных проблем вокруг бара «Караоке24», который расположен на улице Пяхклимяэ. В нынешнем году туда 50 раз вызывали полицию, было возбуждено 12 уголовных дел из-за драк, попыток убийства и угрозы оружием.