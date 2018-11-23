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Ваш ребенок внезапно увлекся математикой… На заставке его телефона расположена иконка калькулятора и он, хихикая, проводит целые вечера в этом приложении? Автор техноблога Telia Digitark Эрки Орас предлагает проявить бдительность.

Возможно, все это не имеет никакого отношения к математике и мы имеем дело с популярным приложением, которое позволяет прятать секретные изображения, видео и прочие файлы. Все то, что лучше держать подальше от строгого родительского взора. Речь идет о своеобразном сейфе, где пользователь может хранить конфиденциальные данные, не привлекая к ним внимания. Приложения подобного рода доступны уже давно, но популярными среди молодежи они стали лишь в последнее время.

На первый взгляд это настоящий калькулятор: при нажатии на иконку открывается привычная нам счетная машинка. Однако если ввести пароль пользователя или определенным образом провести по калькулятору пальцем, откроются скрытые возможности приложения.