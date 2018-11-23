Марианне Микко: мысленно мы - с жертвами насилия

25 ноября в 15:30 члены организации «Кадри» зажгут свечи перед центром Solaris, чтобы в пламени свечей продемонстрировать солидарность с теми женщинами, которые пострадали или страдают от насилия. «Наши мысли - с жертвами насилия. На закате мы зажжем свечи в память о тех, кто погиб от домашнего насилия. Также мы призываем всех замечать случаи насилия и сообщать о них. Каждый может внести свой вклад, чтобы в семейных отношениях не было места грубой силе и моральному насилию», - сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.