Разметка поверх опавшей листвы: велодорожки в Нарве пока не оправдывают ожидания

В Нарве обсуждается качество велодорожек, которые создаются в рамках масштабного проекта. Всего городская сеть велодорожек должна протянуться на 38 километров, но большая часть этих километров - не новые дорожки, а лишь разметка на существующих дорогах и тротуарах. Городские власти говорили об этом еще в начале реализации проекта, но увидев на практике, как дорожки “строятся” с помощью белой краски, нарвитяне начали возмущаться.
Скандал разразился после того, как один из нарвитян опубликовал в YouTube ролик, в котором комментирует велодорожку, нарисованную на тротуаре на ул. Йоала, и некоторые другие. Ездить по “новой” дорожке на Йоала велосипедисту просто небезопасно из-за ям. Дорожная разметка нанесена на разбитый асфальт, а кое-где - даже поверх травы и опавшей листвы: в этих местах краска легко стирается ногой.
“Город все эти работы у заказчика не принимает, - заверил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Там была даже краска, нанесенная на листву - это просто верх глупости! Подрядчик должен за свой счет устранить эти недочеты. У нас претензий к нему на самом деле даже больше, чем публикуется”.
С другой стороны, ремонтировать все тротуары, на которые нанесена свежая разметка для велосипедистов, и не планировалось, соответственно, и средства для этого не выделялись.
По словам вице-мэра, тротуары будут ремонтировать в рамках программы по ямочному ремонту дорог и тротуаров, но только в следующем году. За зиму и весну асфальтовое покрытие пострадает от перепадов температуры еще больше, и весной можно будет укладывать заплатки из нового асфальта.
“В феврале, самое позднее в марте будет понятно, сколько участков нужно отремонтировать, - рассказал вице-мэр. - В апреле в Эстонии заработают асфальтовые заводы, и нужно будет сразу это использовать”.
При этом, по мнению вице-мэра, нет смысла откладывать нанесение разметки до того момента, как асфальтовое покрытие будет отремонтировано. “Когда подрядчик придет на эту дорожку, он восстановит и разметку”, - пояснил Алексей Евграфов.
Вице-мэр призывает дождаться окончания проекта, и только потом предъявлять претензии. Городской архитектор Иван Сергеев считает, что сеть велодорожек в Нарве будет постепенно изменяться и после того, как все работы завершатся.
“Когда здание строят, заселяют, только потом становится понятно, что как используется, какие системы не работают, - говорит он. - Мы сейчас строим совершенно новую инфраструктуру. Когда сделаем, посмотрим, где велосипедисты будут кататься больше, где меньше, а где вообще не будут кататься. Сейчас мы ругаем, как плохо всё делается. Два года назад говорили: зачем нам вообще эта инфраструктура?”
Другой проблемой при строительстве сети велодорожек, о которую буквально спотыкаются нарвитяне, стали участки, на которых тротуары и велодорожки понижаются для плавного пересечения проезжей части. В нескольких местах города пешеходные переходы раскопаны уже длительное время. Рабочие продолжают строительство, но погода сейчас этому не благоприятствует.