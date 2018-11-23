Разметка поверх опавшей листвы: велодорожки в Нарве пока не оправдывают ожидания

Скандал разразился после того, как один из нарвитян опубликовал в YouTube ролик, в котором комментирует велодорожку, нарисованную на тротуаре на ул. Йоала, и некоторые другие. Ездить по “новой” дорожке на Йоала велосипедисту просто небезопасно из-за ям. Дорожная разметка нанесена на разбитый асфальт, а кое-где - даже поверх травы и опавшей листвы: в этих местах краска легко стирается ногой.

“Город все эти работы у заказчика не принимает, - заверил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Там была даже краска, нанесенная на листву - это просто верх глупости! Подрядчик должен за свой счет устранить эти недочеты. У нас претензий к нему на самом деле даже больше, чем публикуется”.

С другой стороны, ремонтировать все тротуары, на которые нанесена свежая разметка для велосипедистов, и не планировалось, соответственно, и средства для этого не выделялись.

По словам вице-мэра, тротуары будут ремонтировать в рамках программы по ямочному ремонту дорог и тротуаров, но только в следующем году. За зиму и весну асфальтовое покрытие пострадает от перепадов температуры еще больше, и весной можно будет укладывать заплатки из нового асфальта.

“В феврале, самое позднее в марте будет понятно, сколько участков нужно отремонтировать, - рассказал вице-мэр. - В апреле в Эстонии заработают асфальтовые заводы, и нужно будет сразу это использовать”.

При этом, по мнению вице-мэра, нет смысла откладывать нанесение разметки до того момента, как асфальтовое покрытие будет отремонтировано. “Когда подрядчик придет на эту дорожку, он восстановит и разметку”, - пояснил Алексей Евграфов.

Вице-мэр призывает дождаться окончания проекта, и только потом предъявлять претензии. Городской архитектор Иван Сергеев считает, что сеть велодорожек в Нарве будет постепенно изменяться и после того, как все работы завершатся.

“Когда здание строят, заселяют, только потом становится понятно, что как используется, какие системы не работают, - говорит он. - Мы сейчас строим совершенно новую инфраструктуру. Когда сделаем, посмотрим, где велосипедисты будут кататься больше, где меньше, а где вообще не будут кататься. Сейчас мы ругаем, как плохо всё делается. Два года назад говорили: зачем нам вообще эта инфраструктура?”

Виадук на ул. Креэнхольми в Нарве: поворот велодорожки не доделан, и пешеходам приходится внимательно смотреть под ноги. ФОТО: Николай Андреев