Пт, 23.11.2018
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  • Фото и видео: «Черная пятница» не сумела ошеломить жителей Эстонии огромными скидками

Фото и видео: «Черная пятница» не сумела ошеломить жителей Эстонии огромными скидками

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Популярная на Западе кампания скидок - «Черная пятница» - уже несколько лет подряд проходит и в Эстонии.

Хотя парковка торгового центра «Юлемисте» и была забита под завязку, посетителей насчитывалось как в обычные дни. На витринах красовались плакаты, которые в большинстве случаев обещали 20-30-процентную скидку. Лишь в некоторых единичных магазинах она составляла 50 процентов.

Мнения посетителей относительно скидок в рамках «Черной пятницы» разделились - были те, кто, несмотря на акцию, счел цены относительно высокими, но встретились и те, кто верил, что найдет по выгодной цене то, за чем пришел.

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