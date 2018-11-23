Фото и видео: «Черная пятница» не сумела ошеломить жителей Эстонии огромными скидками
23 ноября 2018, 16:35
Популярная на Западе кампания скидок - «Черная пятница» - уже несколько лет подряд проходит и в Эстонии.
Хотя парковка торгового центра «Юлемисте» и была забита под завязку, посетителей насчитывалось как в обычные дни. На витринах красовались плакаты, которые в большинстве случаев обещали 20-30-процентную скидку. Лишь в некоторых единичных магазинах она составляла 50 процентов.
Мнения посетителей относительно скидок в рамках «Черной пятницы» разделились - были те, кто, несмотря на акцию, счел цены относительно высокими, но встретились и те, кто верил, что найдет по выгодной цене то, за чем пришел.