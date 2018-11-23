Внимание, водители! В ближайшие дни вступит в силу важное изменение

Об этом BNS сообщил Департамент шоссейных дорог, отметив, что с понедельника максимальной разрешенной скоростью на дорогах по всей Эстонии будет 90 км/ч. В светлое время суток и при хороших погодных условиях на шоссе Таллинн-Пярну на перегоне от Лаагри до Ээсмяэ Департамент шоссейных дорог с помощью световых дорожных знаков временно будет повышать разрешенный максимум скорости до 110 км/ч.

На сегодняшний день с максимальной скоростью в 110 км/ч в Эстонии можно передвигаться в общей сложности на 135 километрах дорог, а со скоростью 100 км/ч — на 15 километрах дорог. Повышенную максимальную скорость движения в Эстонии разрешают на четырехполосных шоссе и на дороге с раздельными потоками движения по схеме 2+1.

Департамент шоссейных дорог подчеркивает, что скользкое покрытие на шоссе требует от водителей большей сосредоточенности и внимания к другим участникам движения, а также умения выбрать соответствующую дорожным условиям скорость.