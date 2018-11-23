Истребители НАТО трижды за день вылетали на перехват российских самолетов

По данным организации, первый транспортный Ан-26 был замечен в 8:30 утра у побережья Литвы. Он следовал из Калининградской области и не сообщил о плане своего полета. На его перехват поднялись два истребителя Eurofighter ВВС Германии, передает NEWSru.

Спустя два часа был зафиксирован летящий близ воздушного пространства НАТО истребитель МиГ-29. Его также сопровождал немецкий истребитель.

Позднее радары засекли два военно-транспортных самолета Ил-76, они летели из Ленинградской области в Калининградскую. Самолеты также не сообщили маршрут полета. Навстречу им также вылетела авиация НАТО.

«Все российские самолеты летели в международном воздушном пространстве. Перехват со стороны НАТО был обычной предупредительной мерой», - пояснили в альянсе.

В конце октября на перехват двух российских бомбардировщиков поднимались самолеты ВВС Великобритании. В Минобороны России заявили, что два Ту-160 совершали плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

Спустя несколько дней ВМС США сообщили, что российский Су-27 «безответственно» перехватил американский EP-3 над Черным морем. Российские военные сказали, что самолет был поднят на перехват неопознанной воздушной цели, которая двигалась к границе российского воздушного пространства.

«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - добавили в военном ведомстве.