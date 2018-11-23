Силы обороны хотят получить право на секретную слежку

В министерстве пояснили, что общая цель законопроекта - устранить ограничения, которые не позволяют Силам обороны эффективно получать необходимые данные при проверке людей, поступающих на службу в Силы обороны или сотрудничающих с военным ведомством, передает Rus.err.

Согласно законопроекту, Силы обороны в рамках проверки смогут собирать информацию о человеке, используя конспиративные приемы (то есть скрывая факт сбора информации), кроме того, у ведомства появится право проверять (в том числе тайно) личные данные людей, которых могут привлечь или уже привлекли к сотрудничеству.

В случае лиц, представляющих непосредственную угрозу сфере безопасности Сил обороны, можно будет тайно проверять личные данные, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также осуществлять тайную слежку, о которой необходимо будет предупреждать министра обороны или назначенного им чиновника, а также Полицию безопасности, как минимум за три дня до начала слежки, которая может продолжаться не более двух месяцев.