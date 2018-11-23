Силы обороны хотят получить право на секретную слежку

Министерство обороны разработало законопроект, который расширяет полномочия военного ведомства в сфере сбора информации об интересующих его лицах, предоставляя ему для этой цели в том числе право привлекать к тайному сотрудничеству, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также вести секретную слежку.
В министерстве пояснили, что общая цель законопроекта - устранить ограничения, которые не позволяют Силам обороны эффективно получать необходимые данные при проверке людей, поступающих на службу в Силы обороны или сотрудничающих с военным ведомством, передает Rus.err.
Согласно законопроекту, Силы обороны в рамках проверки смогут собирать информацию о человеке, используя конспиративные приемы (то есть скрывая факт сбора информации), кроме того, у ведомства появится право проверять (в том числе тайно) личные данные людей, которых могут привлечь или уже привлекли к сотрудничеству.
В случае лиц, представляющих непосредственную угрозу сфере безопасности Сил обороны, можно будет тайно проверять личные данные, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также осуществлять тайную слежку, о которой необходимо будет предупреждать министра обороны или назначенного им чиновника, а также Полицию безопасности, как минимум за три дня до начала слежки, которая может продолжаться не более двух месяцев.
Кроме того, право использовать подставных лиц и регистрировать подставные фирмы будет передано от министра командующему Силами обороны с сохранением за министром надзорных функций.