За попытку перевести 30 евро жителя Эстонии обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма

По словам Виктора, на самом обычном сайте объявлений он нашел бывшую в употреблении вещь, которую решил купить: «Позвонил продавцу, сказал, что готов приобрести вещь, договорились, что деньги – 30 евро – переведу на его счет. Он прислал номер счета, имя и фамилию. Счет оказался в английском банке, но особого значения я этому не придал – мало ли, человек там работает или есть какие-то еще причины – тем более, сумма небольшая, нет причин для переживаний. Делая перевод, заполнил все необходимые поля: номер счета, имя-фамилия, сумма. Перевод прошел без каких-либо проблем».

Проблемы начались через день, когда Виктору позвонили из Swedbank и сообщили, что им необходимы дополнительные данные о платеже. На почту поступило извещение о блокировке платежа, там же сообщалось, что Виктор должен предоставить: точные данные о продавце, копию его паспорта и документы о сделке – покупке б/у вещи за 30 евро на портале объявлений.

«Понятно, что этой информации у меня не было, о чем я сообщил в банк, попросив тогда просто отменить платеж, но из Swedbank ответили, что ничего отменить не могут, пока я не предоставлю данные. Мне пришлось снова связываться с банком и объяснять, что продавец не дает копию своего паспорта, данные о домашнем адресе и прочую информацию и это логично – какой нормальный человек будет отправлять копии документов неизвестно кому? Но банк не сдавался. Мне прислали выписки из правил Swedbank, где упоминается отмывание денег и финансирование терроризма. По сути, в этом меня и обвинили», - продолжил рассказ Виктор.

В том же письме его предупредили, что могут заблокировать его счет, что в итоге и было сделано. По словам Виктора, это вопиющее безобразие он обнаружил, находясь за границей и пытаясь расплатиться карточкой в продуктовом магазине: «Я являюсь клиентом Swedbank уже более 10 лет. Долгов у меня нет, весь доход, вся оплата счетов, лизинги, кредиты, покупки, все через банк. И вот так, остаюсь в чужой стране без денег и с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма».

Ему пришлось долго названивать в банк, но Swedbank стоял на своем. Спас тот самый продавец, который, войдя в положение, сам связался с бдительными банкирами, предоставил требующиеся данные и сделал все, чтобы счет Виктора разблокировали.

«Поэтому и я решил предупредить тех, кто делает покупки в интернете: прежде чем делать перевод, надо убедиться, что сможете получить личные данные продавца: имя, фамилию, национальность, место рождения, точный адрес, дату рождения, копию паспорта и документы о сделке», - всерьез разозлился Виктор.