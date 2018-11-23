За попытку перевести 30 евро жителя Эстонии обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма

«Хочу предупредить тех, кто осуществляет покупки через интернет и переводит деньги в банки других стран. Оказаться за границей с заблокированным банковским счетом, не имея наличности, может каждый, кто не сможет доказать банку, что не отмывает деньги и не финансирует терроризм», - рассказал читатель нашего портала Виктор Иванов (имя изменено, настоящее имя редакции известно – И.К.) и поделился подробностями своих злоключений.
По словам Виктора, на самом обычном сайте объявлений он нашел бывшую в употреблении вещь, которую решил купить: «Позвонил продавцу, сказал, что готов приобрести вещь, договорились, что деньги – 30 евро – переведу на его счет. Он прислал номер счета, имя и фамилию. Счет оказался в английском банке, но особого значения я этому не придал – мало ли, человек там работает или есть какие-то еще причины – тем более, сумма небольшая, нет причин для переживаний. Делая перевод, заполнил все необходимые поля: номер счета, имя-фамилия, сумма. Перевод прошел без каких-либо проблем».
Проблемы начались через день, когда Виктору позвонили из Swedbank и сообщили, что им необходимы дополнительные данные о платеже. На почту поступило извещение о блокировке платежа, там же сообщалось, что Виктор должен предоставить: точные данные о продавце, копию его паспорта и документы о сделке – покупке б/у вещи за 30 евро на портале объявлений.
«Понятно, что этой информации у меня не было, о чем я сообщил в банк, попросив тогда просто отменить платеж, но из Swedbank ответили, что ничего отменить не могут, пока я не предоставлю данные. Мне пришлось снова связываться с банком и объяснять, что продавец не дает копию своего паспорта, данные о домашнем адресе и прочую информацию и это логично – какой нормальный человек будет отправлять копии документов неизвестно кому? Но банк не сдавался. Мне прислали выписки из правил Swedbank, где упоминается отмывание денег и финансирование терроризма. По сути, в этом меня и обвинили», - продолжил рассказ Виктор.
В том же письме его предупредили, что могут заблокировать его счет, что в итоге и было сделано. По словам Виктора, это вопиющее безобразие он обнаружил, находясь за границей и пытаясь расплатиться карточкой в продуктовом магазине: «Я являюсь клиентом Swedbank уже более 10 лет. Долгов у меня нет, весь доход, вся оплата счетов, лизинги, кредиты, покупки, все через банк. И вот так, остаюсь в чужой стране без денег и с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма».
Ему пришлось долго названивать в банк, но Swedbank стоял на своем. Спас тот самый продавец, который, войдя в положение, сам связался с бдительными банкирами, предоставил требующиеся данные и сделал все, чтобы счет Виктора разблокировали.
«Поэтому и я решил предупредить тех, кто делает покупки в интернете: прежде чем делать перевод, надо убедиться, что сможете получить личные данные продавца: имя, фамилию, национальность, место рождения, точный адрес, дату рождения, копию паспорта и документы о сделке», - всерьез разозлился Виктор.
О том, что после скандала с Danske наши банки и должны дуть на воду, можно не сомневаться, но не до такой же степени? Странно отмывать 30 евро, да и на путевый терроризм этой суммы навряд ли хватит. Мы попросили Swedbank объясниться.
На наш запрос ответил руководитель подразделения по предотвращению экономических преступлений Swedbank Индрек Тибар: «Нам жаль, что сложилась такая неприятная для клиента ситуация. В последние годы вступил в силу целый ряд внутригосударственных и международных изменений законодательства, которые обязывают банки принимать различные меры предосторожности и тщательно оценивать возможные риски. Обязательства, возложенные на финансовые организации Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также инструкциями надзорных органов, носят очень жесткий характер. Поэтому так важно обеспечить хорошее сотрудничество и обмен информацией между банком и клиентом. Мы понимаем, что ситуация, когда банк связывается с клиентом для получения дополнительной информации в связи с какой-либо обычной операцией (например, с платежом), может оказаться для человека весьма неожиданной, но надо учитывать, что регулятивная среда изменилась. Если банк обращается к клиенту за дополнительной информацией, то это не означает автоматически, что человека в чем-то подозревают».
Тибар объяснил, что если международный платеж содержит информацию, которая может косвенно указывать на риск отмывания денег, например, вызывающее подозрение или недостаточно четкое пояснение к платежу, совпадение имени получателя с именем человека, внесенного в международный санкционнай список – банк обязан проверить информацию независимо от суммы операции (!): «Если в разумные сроки получить от клиента необходимую информацию не удается, его счет действительно может быть временно заблокирован. Счет разблокируют немедленно после получения информации».
Представитель Swedbank уточнил, что в последние годы международные списки лиц, на которых наложены санкции, существенно расширились: «В этих списках отражены также граждане ближайших к нам стран, у которых могут быть тезки. Например, в ситуации, когда получатель или отправитель платежа имеет такие же имя и фамилию, как у лица, включенного в санкционный список, банку необходимо убедиться, что речь не идет об этом конкретном лице. Поэтому мы задаем клиенту вопросы, связанные с этим лицом, или просим прислать копию документа, удостоверяющего личность».
Тибар признал, что в этой истории банку нужно было быть ближе к клиенту и лучше объяснить ему сложившуюся ситуацию: «Приносим клиенту искренние извинения».
Кстати, платеж в итоге тоже прошел, Виктор свою вещь получил, и теперь банк пообещал позвонить и ему, и другому герою этой истории, еще раз извиниться и подробно объяснить обоим, почему попытка перевести 30 евро вылилась для них в целый детектив.