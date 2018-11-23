Мэй: провал сделки по Брекзиту приведет к разобщенности в Британии

"Речь не обо мне... Я нацелена на то, чтобы мы заключили эту сделку. И если сделка сорвется, мы возвращаемся к самому началу. И все это приведет к росту разобщенности и неопределенности", - сказала Мэй. Мэй также ответила на вопрос о статусе Гибралтара. Вопрос о появлении новой границы ЕС между Гибралтаром и Испанией является одним из камней преткновения в вопросе Брекзита, так как в Мадриде заявляли, что не ратифицируют соглашение, в котором не будет четкого решения о статусе территорий Гибралтара, которые остаются спорными.