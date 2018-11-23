"Вонь от асфальтового завода в Ласнамяэ законна"

На прошедшей сегодня встрече представители ведомств и предприятия обсудили дальнейшие возможные действия. Исследование пахучих веществ, выделяемых асфальтобетонным заводом Verston Ehitus, действующим в карьере Вяо, показало, что концентрация этих веществ - умеренная и не превышает допустимый уровень. Рядом с ближайшими домами, находящимися примерно в 250 метрах от территории предприятия, концентрация достигает трех-четырех процентов, тогда как предельно допустимая норма составляет 15 процентов.

«Хотя превышения концентрации не было установлено, проблема с запахом по-прежнему существует, что подтверждают и поступающие нам жалобы. Юго-западный и южный ветер относит неприятный запах в направлении жилых домов и по-прежнему мешает жителям. Переход на дизельное топливо, конечно, уменьшил проблему с запахом, но все же не решил ее полностью. Поэтому необходимо искать другие возможности, как ослабить неприятный запах», - сказал заместитель руководителя харьюмааского бюро Инспекции окружающей среды Тармо Техва.

По словам члена правления Verston Ehitus Эркко Салусте, на предприятии занимаются активными поисками решения проблемы. Изучаются свойства различных горючих веществ и возможности их применения, также начато проектирование более длинной трубы, которая предотвратит рассеивание пахучих веществ. В то же время рассматриваются возможности переезда.

«Все эти шаги неизбежно отнимают время, и для проведения необходимых изменений нам придется ходатайствовать у Департамента окружающей среды об изменении разрешения. Первым делом мы попытаемся перестроить рабочий режим предприятия в соответствии с погодными условиями, то есть по возможности избегать работы при южном и юго-западном ветре», - добавил Салусте. Согласно текущей программе, завод планирует производить асфальт до 15 декабря.

«С учетом всех обстоятельств мы при первой возможности начнем производство для изменения разрешения, чтобы можно было провести запланированные меры и еще раз убедиться в безопасности завода для окружающей среды и здоровья людей. В проекте допустимого количества отработанных газов, который представит предприятие, должно быть учтено и оценено, каково влияние завода на качество окружающего воздуха, в каких количествах выделяются загрязняющие вещества и как предприятие будет обеспечивать, чтобы количество этих веществ оставалось в пределах нормы. В ходе производств мы, помимо изменения разрешения, предпишем меры для снижения загрязнения воздуха, выполнение которых будет для предприятия обязательным и, предположительно, поможет решить проблемы с запахом», - сказала главный специалист Департамента окружающей среды Дагмар Ундритс.

О начале изменения разрешения Департамент проинформирует местных жителей, предварительно спросив разрешение у местного самоуправления.

Асфальтобетонный завод Verston Ehitus начал деятельность в карьере Вяо 20 сентября этого года, после чего начали поступать жалобы местных жителей на неприятный запах.

Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение, допускающее выброс в воздух определенного количества загрязняющих веществ. Инспекция окружающей среды неоднократно проводила проверки на заводе и временно останавливала деятельность завода из-за сильного запаха.

Сотрудники Центра исследований окружающей среды на специальном автобусе сейчас изучают качество воздуха возле домов на улице Раадику, проверки продлятся до 14 декабря. Результаты в реальном времени можно посмотреть на сайте www.ohuseire.ee.