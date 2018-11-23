Пассажир следовавшего в Москву рейса попытался выпрыгнуть из самолета в небе

Инцидент произошел вечером 22 ноября. Этим же рейсом в Кишинев возвращались девять депутатов молдавского парламента от Партии социалистов после рабочего визита в Москву. Благодаря вмешательству парламентариев, удалось предотвратить возможную трагедию, пишет издание, на которое ссылается Newsru.com.

"Мы были на высоте 10 тысяч метров, - приводит газета рассказ депутат Григория Новака, принимавшего непосредственное участие в усмирении буйного пассажира. - Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту".

"Этот человек бросался из крайности в крайность: то был спокойным, то резко бросался к двери, - отметил парламентарий. - Когда я понял, что он не собирается останавливаться и опасности подвергается не только он, но и все пассажиры самолета, нам пришлось его связать. Стюардесса дала нам ремни безопасности, и мы связали ему руки за спину и ноги. Мы поговорили с ним, успокоили, попытались отговорить от злого умысла, а после развязали руки. Мы сидели с ним рядом пока самолет не приземлился. Потом его забрали сотрудники полиции".

"Самолет шел на снижение, - рассказал депутат Богдан Цырдя. - Мужчина пытался выбить дверь, а при снижении это вполне реально. Я пытался с ним говорить, объяснить, что он рискует жизнью пассажиров, что не стоит идти на это. Он вроде успокоился, а потом опять набросился на дверь. У него умерли родственники, он был неадекватен. Оказался крепким - мы вчетвером минут 10 вязали его ремнями".

Парламентарии удостоились похвалы от президента республики Игоря Додона. "Молодцы коллеги", - написал он в Facebook.

Молдавские депутаты посетили Москву в составе делегации, возглавляемой Додоном. В рамках визита депутаты посетили Государственную думу РФ и приняли участие в ряде мероприятий на высоком уровне, сообщается в публикации "АиФ".

Додон сообщил в Facebook, что в ходе визита в Москву он провел рабочую встречу с главой Роскосмоса, бывшим сопредседателем российской-молдавской межправительственной комиссии и бывшим спецпредставителем президента РФ по урегулированию приднестровского конфликта Дмитрием Рогозиным.