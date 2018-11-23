Комиссия решила вернуть правительству право принятия решений по миграционному пакту

По имеющимся у Postimees данным, за то, чтобы вернуть право решения правительству, проголосовали пять членов комиссии и за то, чтобы этим вопросом все же занимался Рийгикогу — четыре.

Как стало известно BNS, на рабочем столе комиссии на внеочередном заседании в пятницу было 15 предложений, касавшихся темы рамочного соглашения, из которых комиссия одобрила семь. В их числе и предложение Партии реформ вернуть правительству право принятия решения о поддержке или отказе от поддержки соглашения. Об этом сообщил в пятницу вечером глава комиссии Марко Михкельсон.

По его словам, все состоявшиеся в этот вечер голосования проходили очень по-разному, проект самого заявления с дополнениями поддержали семь членов комиссии, против были трое.

Кроме того, все предложения о поправках нашли достаточно голосов для того, чтобы по ним можно было провести голосование уже в большом зале в парламенте.

«Это значит, что каждое предложение о поправках получило поддержку по меньшей мере двух членов парламента, что уже само по себе свидетельствует, насколько различны мнения по некоторым вопросам у фракций».

Как отметил Михкельсон, такое множество предложений о поправках является исключительным в истории комиссии. «Насколько я понял, как минимум две партии очень спешат, - сказал Михкельсон. - Это значит, что вся тематика, не только миграционные вопросы, нуждается в тщательно обоснованных и аргументированных дебатах».

Марко Михкельсон подчеркнул, что комиссия по иностранным делам ответственно подошла к обсуждению всего, что связано с Глобальным договором ООН о миграции. Несмотря на разницу во взглядах, в ходе производства по проекту заявления стороны сосредоточились на аргументах.

«Инициированное комиссией парламентское обсуждение показало, насколько важно всесторонне проанализировать глобальные проблемы в сфере миграции, а также то, как Эстония в рамках международного сотрудничества могла бы как защитить свои суверенные права, так и участвовать в поиске решений, – сказал Михкельсон. – По результатам этих обсуждений мне кажется, что Эстонии нужна отдельная стратегия по миграции».

По словам члена комиссии Оудекки Лооне, это исторический момент, когда Рийгикогу активно обсуждает серьезные внешнеполитические вопросы. «Мы обсудили опасения и проблемы, которые оказались в центре внимания общественности на протяжении последних недель в связи с Глобальным договором ООН о миграции, – сказала Лооне. – Это хороший опыт. Эти обсуждения показывают, что мы следим за дискуссией в обществе». Она выразила надежду, что Рийгикогу и в дальнейшем будет принимать активное участие в формировании внешней политики Эстонии.

К проекту заявления Рийгикогу «О Глобальном договоре ООН о миграции» (758AE) поправки представили фракции Isamaa, Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.

Поддержку нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику.

Комиссия также поддержала два предложения фракции Свободной партии и одно предложение фракции Партии реформ об изменении формулировок.

Комиссия поддержала предложение фракции Партии реформ четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство.

Похожее предложение внесла и фракция Свободной партии, которое комиссия принципиально поддержала.

По предложению фракции Социал-демократической партии комиссия включила в заявление ссылку на положение Закона о внешних сношениях, которое регулирует компетенцию правительства выступать с внешнеполитическими заявлениями, декларациями и обращениями или присоединяться к ним.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе представила комиссии независимую правовую оценку. Она выделила пять аспектов и подтвердила, что документ ООН не является международным договором и не имеет юридически обязывающей силы для государств.

Министр иностранных дел Свен Миксер полностью согласился с оценкой канцлера юстиции – речь не идет о юридически обязывающем документе.