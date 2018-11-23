Пт, 23.11.2018
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Гараж сгорел дотла вместе с автомобилем

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Сегодня в 16.34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Аукси волости Вильянди открытым пламенем полыхает надворная постройка, пишет Sakala

Постройка объединяла в себе баню и гараж. Ко времени прибытия спасателей крыша строения уже провалилась и спасать было уже нечего. Стоявший в гараже Volkswagen был уничтожен огнем.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за работ по ремонту автомобиля.

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