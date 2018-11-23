Гараж сгорел дотла вместе с автомобилем

Rus.Postimees.ee112Гараж сгорел дотла вместе с автомобилемГараж сгорел дотла вместе с автомобилемrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать23 ноября 2018, 21:20Сегодня в 16.34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Аукси волости Вильянди открытым пламенем полыхает надворная постройка, пишет Sakala. Постройка объединяла в себе баню и гараж. Ко времени прибытия спасателей крыша строения уже провалилась и спасать было уже нечего. Стоявший в гараже Volkswagen был уничтожен огнем.По предварительным данным, пожар мог начаться из-за работ по ремонту автомобиля.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгаражмашинапожар