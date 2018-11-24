Комиссия по иностранным делам направила проект о миграционном договоре на обсуждение пленарному заседанию

Комиссия семью голосами «за» (три против) одобрила измененный текст заявления и направила его Рийгикогу на дальнейшее обсуждение, которое пройдет на дополнительном пленарном заседании в понедельник, 26 ноября.

Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что комиссия по иностранным делам ответственно подошла к обсуждению всего, что связано с Глобальным договором ООН о миграции. Несмотря на разницу во взглядах, в ходе производства по проекту заявления стороны сосредоточились на аргументах. «Инициированное комиссией парламентское обсуждение показало, насколько важно всесторонне проанализировать глобальные проблемы в сфере миграции, а также то, как Эстония в рамках международного сотрудничества могла бы как защитить свои суверенные права, так и участвовать в поиске решений, – сказал Михкельсон. – По результатам этих обсуждений мне кажется, что Эстонии нужна отдельная стратегия по миграции».

По словам члена комиссии Оудекки Лооне, это – исторический момент, когда Рийгикогу активно обсуждает серьезные внешнеполитические вопросы. «Мы обсудили опасения и проблемы, которые оказались в центре внимания общественности на протяжении последних недель в связи с Глобальным договором ООН о миграции, – сказала Лооне. – Это – хороший опыт. Эти обсуждения показывают, что мы следим за дискуссией в обществе». Она выразила надежду, что Рийгикогу и в дальнейшем будет принимать активное участие в формировании внешней политики Эстонии.

К проекту заявления Рийгикогу «О Глобальном договоре ООН о миграции» (758AE) поправки представили фракции «Отечество», Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.

Поддержку нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику. Комиссия также поддержала два предложения фракции Свободной партии и одно предложение фракции Партии реформ об изменении формулировок.

Комиссия поддержала предложение фракции Партии реформ четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство. Похожее предложение внесла и фракция Свободной партии, которое комиссия принципиально поддержала.

По предложению фракции Социал-демократической партии комиссия включила в заявление ссылку на положение Закона о внешних сношениях, которое регулирует компетенцию правительства выступать с внешнеполитическими заявлениями, декларациями и обращениями или присоединяться к ним.

Канцлер права Юлле Мадизе представила комиссии независимую правовую оценку.Она выделила пять аспектов и подтвердила, что документ ООН не является международным договором и не имеет юридически обязывающей силы для государств.

Министр иностранных дел Свен Миксер полностью согласился с оценкой канцлера права – речь не идет о юридически обязывающем документе.