Сб, 24.11.2018
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  • Девять водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде

Девять водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде

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Алкометр.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны девять нетрезвых водителей, сообщает BNS.

У всех задержанных выявлено употребление алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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