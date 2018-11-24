Сб, 24.11.2018
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  • Неправильно рассчитали доход: 55 000 жителей Эстонии уже должны государству 9 млн евро

Неправильно рассчитали доход: 55 000 жителей Эстонии уже должны государству 9 млн евро

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Евро

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии есть 55 000 человек, которые наслаждаются большей свободой от налогов, чем им позволяют их доходы.

Таких людей будущей весной может ожидать неприятный сюрприз, когда им придется возвращать деньги государству.

В общей сложности 55 000 человек за девять месяцев этого года превысили использование не облагаемого налогом минимума на девять миллионов евро и в следующем году у них может появиться обязательство вернуть деньги государству, передает Postimees со ссылкой на ERR.

Почти 480 000 человек наоборот не использовали полагающийся им не облагаемый налогом минимум и они весной следующего года получат на счет переплаченные деньги.

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