Неправильно рассчитали доход: 55 000 жителей Эстонии уже должны государству 9 млн евро
24 ноября 2018, 10:25
По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии есть 55 000 человек, которые наслаждаются большей свободой от налогов, чем им позволяют их доходы.
Таких людей будущей весной может ожидать неприятный сюрприз, когда им придется возвращать деньги государству.
В общей сложности 55 000 человек за девять месяцев этого года превысили использование не облагаемого налогом минимума на девять миллионов евро и в следующем году у них может появиться обязательство вернуть деньги государству, передает Postimees со ссылкой на ERR.
Почти 480 000 человек наоборот не использовали полагающийся им не облагаемый налогом минимум и они весной следующего года получат на счет переплаченные деньги.