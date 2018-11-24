Автоколонна Красного креста доставила в Донбасс более 380 тонн помощи
24 ноября 2018, 10:38
Международный комитет Красного креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью, пишет Интерфакс.
Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, "через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (...) проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи".
"Оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.