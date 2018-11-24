Сб, 24.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Автоколонна Красного креста доставила в Донбасс более 380 тонн помощи

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Донбасс. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANATOLII STEPANOV/AFP

Международный комитет Красного креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью, пишет Интерфакс.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, "через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (...) проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи".

"Оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ