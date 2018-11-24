Банк Эстонии выпускает монетную карту

Монетная карта в юбилейном оформлении будет представлена в предстоящий вторник 27 ноября, когда исполнится сто лет со дня решения Временного правительства Эстонской Республики оказать сопротивление врагу в Освободительной войне.

Карта включает монету 2018 года достоинстов в 2 евро и еще одну такого же достоинства с со специальным оформлением к столетию Эстонского государства. Карту монет оформил Владимир Тайгер.