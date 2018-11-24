Сб, 24.11.2018
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Банк Эстонии выпускает монетную карту

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Монеты достоинством в два евро. Фото иллюстративное

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Банк Эстонии в честь сотой годовщины Сил обороны Эстонии и Кайтселийта выпускает монетную карту, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу ЭР100.

Монетная карта в юбилейном оформлении будет представлена в предстоящий вторник 27 ноября, когда исполнится сто лет со дня решения Временного правительства Эстонской Республики оказать сопротивление врагу в Освободительной войне.

Карта включает монету 2018 года достоинстов в 2 евро и еще одну такого же достоинства с со специальным оформлением к столетию Эстонского государства. Карту монет оформил Владимир Тайгер.

Всего изготовлено 5000 монетных карт. Стоимость монетной карты 10 евро. 

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