Банк Эстонии выпускает монетную карту
24 ноября 2018, 10:53
Банк Эстонии в честь сотой годовщины Сил обороны Эстонии и Кайтселийта выпускает монетную карту, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу ЭР100.
Монетная карта в юбилейном оформлении будет представлена в предстоящий вторник 27 ноября, когда исполнится сто лет со дня решения Временного правительства Эстонской Республики оказать сопротивление врагу в Освободительной войне.
Карта включает монету 2018 года достоинстов в 2 евро и еще одну такого же достоинства с со специальным оформлением к столетию Эстонского государства. Карту монет оформил Владимир Тайгер.
Всего изготовлено 5000 монетных карт. Стоимость монетной карты 10 евро.