Сб, 24.11.2018
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  • Фото: в Кристийне ждет хозяина только что отремонтированная квартира

Фото: в Кристийне ждет хозяина только что отремонтированная квартира

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ФОТО: KV.EE

В одном из лучших домов Кристийне продается квартира, в которую можно сразу въехать и жить, пишет портал Kodustiil.

Квартира площадью 43,1 квадратных метров полностью реновирована. Заменено всё: трубы, электропроводка, полы-потолки, бытовая техника, мебель. После окончания ремонта в квартире никто не жил. 

ФОТО: KV.EE

В этой приятной светлой квартире - кухня-гостиная, спальня и ванная комната. 

ФОТО: KV.EE

KТаже имеется бокс в подвале для хранения сезонных вещей и парковочное место в закрытом дворе. Реновированному дому присвоена C-категория энергосбережения. Работающее в доме квартирное товарищество отмечено городом за активную деятельность. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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