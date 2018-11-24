Фото: в Кристийне ждет хозяина только что отремонтированная квартира
24 ноября 2018, 12:25
В одном из лучших домов Кристийне продается квартира, в которую можно сразу въехать и жить, пишет портал Kodustiil.
Квартира площадью 43,1 квадратных метров полностью реновирована. Заменено всё: трубы, электропроводка, полы-потолки, бытовая техника, мебель. После окончания ремонта в квартире никто не жил.
В этой приятной светлой квартире - кухня-гостиная, спальня и ванная комната.
KТаже имеется бокс в подвале для хранения сезонных вещей и парковочное место в закрытом дворе. Реновированному дому присвоена C-категория энергосбережения. Работающее в доме квартирное товарищество отмечено городом за активную деятельность.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.